Motos mais vendidas até agosto de 2025 segundo a Fipe

Foto de Diego Marques Diego Marques
2 minutos lidos
Crédito da imagem: Caetano Motos Americana, SP

O mercado de motocicletas no Brasil está pegando fogo! Até o dia 28 de agosto, as vendas estão em alta, de acordo com a Fenabrave. E a grande campeã deste mês, como sempre, é a Honda CG 160, com impressionantes 39.116 unidades vendidas. Apesar de ter sofrido uma leve queda de 5% em relação a julho, isso não tirou seu trono.

Logo atrás, temos a Honda Biz na segunda posição, com 20.364 motos emplacadas em agosto. Não é para menos, né? É uma moto que combina praticidade e conforto, perfeita para o dia a dia nas cidades. E, para aqueles que adoram rodar, ela já acumula 172.338 vendas no ano — uma verdadeira máquina do sucesso.

A terceira colocação ficou com a Honda Pop 110i, que somou 16.115 unidades. Essa belezinha é ideal para quem busca uma motinho leve e ágil no trânsito. E não podemos esquecer da Honda NXR 160 Bros, que emplacou 15.422 unidades, quase encostando na Pop — só 693 motos atrás!

Fechando o top 5, a Mottu Sport 110i deu um belo salto, vendendo 9.278 unidades, com uma alta de 5% em relação ao mês anterior. É uma boa opção para quem quer um modelo esportivo e em conta.

Seguindo as vendas, a Yamaha YBR 150 aparece com 7.326 motos, e a Honda CB 300F com 5.318 unidades. A Honda PCX 160 também se destacou, garantindo 4.218 emplacamentos.

Agora, se você é fã da Yamaha, ela não fica de fora do pódio. A Yamaha Fazer 250 é a nona mais vendida, com 3.995 unidades. E para completar nosso top 10, a Shineray XY 125 mostrou força com 3.697 motos vendidas, registrando um crescimento de 2% comparado ao mês passado.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 16039.116
Honda Biz20.364
Honda Pop 110i16.115
Honda NXR 160 Bros15.422
Mottu Sport 110i9.278
Yamaha YBR 1507.326
Honda CB 300F5.318
Honda PCX 1604.218
Yamaha Fazer 2503.995
10ºShineray XY 1253.697

Essa é a lista das motos mais vendidas do Brasil, mostrando a força de marcas como a Honda e a Yamaha, que continuam ditando tendências e conquistando o coração dos apaixonados por duas rodas. Cada uma com suas características, essas motos são perfeitas para as aventuras do dia a dia nas nossas estradas e trajetos urbanos.

