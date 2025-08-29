Motos mais vendidas até agosto de 2025 segundo a Fipe
O mercado de motocicletas no Brasil está pegando fogo! Até o dia 28 de agosto, as vendas estão em alta, de acordo com a Fenabrave. E a grande campeã deste mês, como sempre, é a Honda CG 160, com impressionantes 39.116 unidades vendidas. Apesar de ter sofrido uma leve queda de 5% em relação a julho, isso não tirou seu trono.
Logo atrás, temos a Honda Biz na segunda posição, com 20.364 motos emplacadas em agosto. Não é para menos, né? É uma moto que combina praticidade e conforto, perfeita para o dia a dia nas cidades. E, para aqueles que adoram rodar, ela já acumula 172.338 vendas no ano — uma verdadeira máquina do sucesso.
A terceira colocação ficou com a Honda Pop 110i, que somou 16.115 unidades. Essa belezinha é ideal para quem busca uma motinho leve e ágil no trânsito. E não podemos esquecer da Honda NXR 160 Bros, que emplacou 15.422 unidades, quase encostando na Pop — só 693 motos atrás!
Fechando o top 5, a Mottu Sport 110i deu um belo salto, vendendo 9.278 unidades, com uma alta de 5% em relação ao mês anterior. É uma boa opção para quem quer um modelo esportivo e em conta.
Seguindo as vendas, a Yamaha YBR 150 aparece com 7.326 motos, e a Honda CB 300F com 5.318 unidades. A Honda PCX 160 também se destacou, garantindo 4.218 emplacamentos.
Agora, se você é fã da Yamaha, ela não fica de fora do pódio. A Yamaha Fazer 250 é a nona mais vendida, com 3.995 unidades. E para completar nosso top 10, a Shineray XY 125 mostrou força com 3.697 motos vendidas, registrando um crescimento de 2% comparado ao mês passado.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|39.116
|2º
|Honda Biz
|20.364
|3º
|Honda Pop 110i
|16.115
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|15.422
|5º
|Mottu Sport 110i
|9.278
|6º
|Yamaha YBR 150
|7.326
|7º
|Honda CB 300F
|5.318
|8º
|Honda PCX 160
|4.218
|9º
|Yamaha Fazer 250
|3.995
|10º
|Shineray XY 125
|3.697
Essa é a lista das motos mais vendidas do Brasil, mostrando a força de marcas como a Honda e a Yamaha, que continuam ditando tendências e conquistando o coração dos apaixonados por duas rodas. Cada uma com suas características, essas motos são perfeitas para as aventuras do dia a dia nas nossas estradas e trajetos urbanos.