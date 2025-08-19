Empresa do ChatGPT faz oferta milionária pelo Google Chrome

A Perplexity AI, uma empresa que tem se destacado no mercado de inteligência artificial, fez uma proposta ousada de US$ 34,5 bilhões para adquirir o Google Chrome, que pertence à Alphabet. É um valor bem acima do preço de mercado, cerca de US$ 14 bilhões a mais. No entanto, é bom destacar que o navegador não está à venda.

Recentemente, a Alphabet tem enfrentado algumas pressões nos Estados Unidos que levaram a discussões sobre uma possível venda. Muitas pessoas estão de olho nessa negociação, imaginando o que pode acontecer.

Interesse que chacoalha o mercado

Além da Perplexity AI, outras grandes empresas como a OpenAI, responsável pelo ChatGPT, e a Apollo Global Management também estão na corrida. A Perplexity, embora ainda nova no mercado, com cerca de três anos de existência, possui uma inteligência artificial interessante, mas ainda não revelou como pretende fazer essa compra.

Para dar uma ideia do potencial da Perplexity, só em investimentos recebeu US$ 1 bilhão de gigantes como SoftBank e Nvidia. Enquanto isso, o Google está se preparando para enfrentar um processo, acusado de práticas ilegais no setor de buscas. O Departamento de Justiça acredita que a venda do Chrome poderia ser uma solução para essa situação.

Vale lembrar que a Perplexity já havia expressado interesse em outras aquisições singulares, como a compra do TikTok nos Estados Unidos, visando um projeto focado em vídeos curtos. O Google Chrome, por sua vez, é um navegador estabelecido, usado diariamente por mais de três bilhões de pessoas, servindo como porta de entrada para uma infinidade de pesquisas online.

Além disso, a Perplexity possui o Comet, um navegador que opera com inteligência artificial e se adapta conforme o comportamento do usuário. Essa proposta de aquisição do Chrome mostra que a Perplexity quer competir de maneira mais direta com a OpenAI, que também está desenvolvendo um navegador.

Atualmente, a situação é de expectativa. O Google Chrome parece firme e não se sabe se realmente considera a venda. Uma coisa é certa: se algo acontecer nesse cenário online, certamente trará grandes repercussões. Por enquanto, a Perplexity não tem planos de mudar os padrões já estabelecidos do navegador.