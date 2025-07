Os carros mais vendidos no Brasil até julho de 2025

A picape Fiat Strada continua firme e forte na liderança do mercado brasileiro, com impressionantes 9.346 unidades vendidas em julho. Isso dá um boost de 7% em comparação com junho, levando o total do ano para 72.043 emplacamentos. Enquanto isso, uma surpresa surgia no espelho retrovisor: o Volkswagen Polo tomou a segunda posição com 8.752 carros vendidos. Não dá pra negar que as duas estão mostrando a que vieram.

Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross se destacou em julho, alcançando a primeira posição na categoria com 6.485 vendas, deixando o Hyundai Creta para trás. Mas não se engane! O Creta ainda teve um desempenho digno de aplausos, crescendo 17% nas vendas em relação ao mês anterior, com 5.617 unidades emplacadas, garantindo a quarta colocação do ranking geral. Quem nunca, ao pegar uma estrada de terra, agradeceu o conforto de um SUV, né?

Na sequência, o Fiat Argo ficou com a terceira posição, somando 6.540 unidades. Um dado curioso: no último dia de vendas, ele contabilizou 1.218 emplacamentos! O Fiat Mobi, que há pouco tempo estava na 19ª posição, deu um show ao subir para o sexto lugar, vendendo 5.116 unidades. E o Chevrolet Onix não ficou para trás, caindo na sétima posição com 4.678 vendas.

Logo atrás, chegou o Toyota Corolla Cross, que emplacou 4.545 unidades, especialmente com sua versão XR voltada ao público PcD. Dando uma acelerada, a Volkswagen Saveiro emplacou 4.416 unidades. E se você gosta de picapes médias, a Toyota Hilux mantém a liderança com 4.011 unidades vendidas. Não é à toa que essa belezura é tão querida: quem já viajou com a família e a bagagem sabe como uma picape como essa faz diferença.

Agora, vamos falar dos sedãs. O Volkswagen Virtus está na frente com 2.812 unidades vendidas, superando o famoso Toyota Corolla, que emplacou 2.310 carros. E fica a dica: se você acredita que SUVs dominarão o mercado, o surgimento do GWM Haval H6, com 2.174 vendas, prova que o jogo tá esquentando.

Agora, se você curte um ranking, aqui estão os carros mais vendidos de julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 9.346 2 Volkswagen Polo 8.752 3 Fiat Argo 6.540 4 Volkswagen T-Cross 6.485 5 Hyundai Creta 5.617 6 Fiat Mobi 5.116 7 Chevrolet Onix 4.678 8 Toyota Corolla Cross 4.545 9 Volkswagen Saveiro 4.416 10 Nissan Kicks 4.144 11 Toyota Hilux 4.011 12 Fiat Fastback 3.925 13 Volkswagen Nivus 3.919 14 Chevrolet Tracker 3.585 15 Hyundai HB20 3.489 16 Fiat Pulse 3.349 17 Jeep Compass 3.203 18 Fiat Toro 3.005 19 Volkswagen Virtus 2.812 20 Honda HR-V 2.747 21 Caoa Chery Tiggo 7 2.554 22 Jeep Renegade 2.385 23 Ford Ranger 2.252 24 Toyota Corolla 2.310 25 GWM Haval H6 2.174 26 Chevrolet S10 1.823

Esses números são da Fipe Carros, com dados da Fenabrave. E é isso aí! A cada mês, o mercado automotivo brasileiro continua surpreendendo.