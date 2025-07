Motos mais vendidas no Brasil até julho de 2025

Até o dia 23 de julho, a Honda CG 160 continua reinando como a moto mais vendida do Brasil. Durante esse mês, foram emplacadas nada menos que 33.374 unidades, representando um crescimento de 16% em relação a junho. Não é à toa que, no total do ano de 2025, esse modelo já contabiliza 258.124 motos nas ruas.

Na segunda posição do pódio, temos a Honda Biz, com 17.638 unidades vendidas — um aumento de 4% em comparação ao mês anterior. Logo atrás, vem a Honda NXR 160 Bros, que emplacou 15.136 motos. Quase empatada, a Honda Pop 110i ocupa a quarta colocação, com 14.837 unidades vendidas.

Se você já pegou trânsito pesado com uma dessas, sabe como o conforto e a agilidade são fundamentais!

Outro destaque no mês foi a Sport 110i, da Mottu, que teve 7.361 unidades vendidas. Já a Yamaha YBR 150 marcou presença firme na sexta posição, com 5.482 motos emplacadas e um impressionante salto de 29% em relação ao mês anterior.

Falando da Honda CB 300F, ela ficou na sétima colocação com 4.417 unidades, tendo um crescimento de 30% em relação a junho. A Honda PCX 160 segue na oitava posição, com 3.674 emplacamentos. E a Yamaha Fazer 250 aparece na nona posição, com 3.049 unidades soldadas. Por último, a Honda XRE 190 completa o top 10, com 2.906 motos registradas.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 33.374 2º Honda Biz 17.638 3º Honda NXR 160 Bros 15.136 4º Honda Pop 110i 14.837 5º Sport 110i 7.361 6º Yamaha YBR 150 5.482 7º Honda CB 300F 4.417 8º Honda PCX 160 3.674 9º Yamaha Fazer 250 3.049 10º Honda XRE 190 2.906

Esses números refletem a preferência dos brasileiros e mostram como algumas marcas são verdadeiras companheiras de estrada. É legal ver a diversidade de modelos que conquistam nosso coração e nossas estradas, não é mesmo?