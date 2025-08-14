Mundo Automotivo

Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo a Fipe

As motos mais vendidas até dia 3 de julho de 2025
Agosto já está quase na metade e, sem surpresa, a Honda CG 160 mantém sua posição de destaque como a moto mais vendida do Brasil. Neste mês, ela emplacou impressionantes 16.845 unidades, somando um total de 284.818 vendas no ano. Fazendo uma voltinha por qualquer cidade, você vê essa belezura passando por aí, né? É a preferida dos motociclistas que buscam desempenho e economia.

Na segunda posição, temos a também queridinha Honda Biz, que fez bonito com 8.826 unidades vendidas em agosto. Para quem precisa de uma moto ágil para o dia a dia, ela é uma ótima opção. No acumulado de 2025, a Biz já soma 160.800 vendas. Perspectiva boa para quem não quer enfrentar mais um dia na lotação do transporte público!

Em terceiro lugar, aparece a Honda NXR 160 Bros, com 6.625 unidades comercializadas. É uma moto que combina bem com aventuras e trilhas, perfeita para quem gosta de dar aquele rolê diferente no final de semana. Se você já ouviu falar da Pop 110i, saiba que ela ficou atrás, apenas 51 unidades à frente.

Em quinto, a Mottu Sport 110i alcançou 4.318 vendas, um crescimento de 13% em comparação ao mês anterior. Muita gente pode não conhecer, mas quem busca uma moto acessível e prática para o dia a dia deve dar uma olhada nessa. Na sequência, a Yamaha YBR 150 também se destacou com 3.415 emplacamentos, seguida pela Honda CB 300F, que vendeu 2.450 unidades.

E a Yamaha Fazer 250? Essa também fez seu nome, fechando agosto com 1.797 vendas. Essa moto tem uma pegada esportiva que encanta, especialmente para quem adora a adrenalina da estrada. A Honda PCX 160 aparece na nona posição, com 1.790 unidades vendidas, e, fechando a lista das dez mais, temos a Shineray XY 125, com 1.736 unidades.

De acordo com dados da Fenabrave, a Honda segue firme no comando do mercado brasileiro, com nada menos que 824.011 motos vendidas entre janeiro e julho. A Yamaha vem em segundo lugar, com 173.939 unidades, e a Shineray em terceiro, com 70.536 veículos comercializados. Então, se você ainda está em busca da sua companheira de viagem, as opções estão cada vez mais variadas, e o mercado só tende a aquecer mais!

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 16016.845
Honda Biz8.826
Honda NXR 160 Bros6.625
Honda Pop 110i6.564
Mottu Sport 110i4.318
Yamaha YBR 1503.415
Honda CB 300F2.450
Yamaha Fazer 2501.797
Honda PCX 1601.790
10ºShineray XY 1251.736

Esse é o ranking das motos mais vendidas no país em agosto, e fica a dica: escolha sua favorita e aproveite cada quilômetro na estrada!

