Os 40 carros mais vendidos em agosto de 2025 segundo a Fipe

Foto de Diego Marques Diego Marques
Nada de Volkswagen Tera: Polo é o novo líder de vendas de agosto de 2025
O mercado automotivo deu uma leve desacelerada em agosto de 2025, com a venda de 213.838 veículos. Isso representa uma queda de 3% em relação ao mesmo mês do ano passado, que registrou 222.171 unidades. Os dados são da K.Lume, e é sempre bom ficar de olho nessas tendências, principalmente se você está pensando em trocar de carro.

Mesmo com iniciativas como o programa Carro Sustentável e a redução do IPI promovida pelo governo, as vendas não decolaram como se esperava. Ao comparar com julho de 2025, o resultado foi ainda pior, com uma queda de 6,9% em relação às 230.777 vendas do mês anterior. O que será que está pegando?

No ranking dos carros mais vendidos, o Volkswagen Polo se destacou, liderando as vendas com 12.908 unidades. Logo atrás, a Fiat Strada também fez bonito, emplacando 11.833 veículos, e o Fiat Argo ficou com a medalha de bronze, vendendo 10.097. Cada um desses modelos tem sua particularidade, e não é à toa que muitos motoristas os escolhem.

E se você é fã de SUVs, a disputa em agosto foi acirrada! O Toyota Corolla Cross saiu na frente com 7.737 unidades, apenas 35 veículos à frente do Volkswagen T-Cross, que vendeu 7.702. O Hyundai Creta fez bonito também, garantindo o terceiro lugar com 6.649 vendas.

O Hyundai HB20 começou o mês com força, mas perdeu um pouco a empolgação, caindo para a sexta posição com 7.590 emplacamentos. O Fiat Mobi, na sétima, também deu um show, passando à frente do Renault Kwid, que ficou lá atrás, na 13ª posição, com apenas 4.868 unidades vendidas. Detalhe: muita gente acredita que carros mais compactos são a escolha ideal para o dia a dia.

Agora, vamos dar uma olhada mais de perto nos números finais? Aqui está o ranking dos carros mais vendidos em agosto de 2025, com as vendas impressionantes que fazem a gente sonhar:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

  1. Volkswagen Polo – 12.908
  2. Fiat Strada – 11.833
  3. Fiat Argo – 10.097
  4. Toyota Corolla Cross – 7.737
  5. Volkswagen T-Cross – 7.702
  6. Hyundai HB20 – 7.590
  7. Fiat Mobi – 7.045
  8. Hyundai Creta – 6.649
  9. Chevrolet Onix – 5.815
  10. Volkswagen Saveiro – 5.358

Esses números mostram bem como o gosto do brasileiro por veículos diversifica. Desde hatchbacks até SUVs, cada motorista tem seu estilo. E você, qual deles escolheria?

