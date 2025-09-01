Novos limites de velocidade nas rodovias brasileiras começam a valer

Uma consulta pública realizada na última semana pelo governo federal pode mudar a forma como os motoristas encararam os limites de velocidade nas rodovias brasileiras. O foco dessa iniciativa é atualizar o Guia de Gestão de Velocidades no Contexto Urbano, que ajuda estados e municípios a definirem os limites de velocidade em diferentes vias do país.

O Ministério dos Transportes está de olho em soluções que possam aumentar a segurança nas estradas. Nesse sentido, a redução da velocidade surge como uma das principais propostas.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Banco Mundial embasam a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) a sugerir um limite padronizado de 30 km/h em áreas urbanas. Além disso, ruas que conectam bairros e regiões podem ter limites entre 40 e 50 km/h, desde que apresentem uma infraestrutura que minimize os riscos de acidentes graves.

Outras ideias, como a implementação de limites de velocidade dinâmicos e uma análise mais aprofundada da taxa de acidentes, também estão sendo consideradas. Essas sugestões deverão ser analisadas pelo Ministério dos Transportes e podem integrar a próxima edição do guia.

Novos limites de velocidade apresentam pouco impacto no tempo

Muitos defendem o excesso de velocidade com a justificativa de que isso economiza tempo. No entanto, de acordo com a Senatran, estudos em várias cidades mostram que a redução do limite de velocidade tem um impacto mínimo na duração das viagens.

Por exemplo, uma pesquisa feita em Fortaleza em 2022 observou que mudar o limite de 60 para 50 km/h em algumas avenidas aumentou o tempo de travessia em apenas 6 segundos por quilômetro. Em contrapartida, essa mudança resultou em uma queda de 30% nos acidentes.

Quais são os limites de velocidade atuais?

Atualmente, os limites de velocidade estão definidos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Confira como são os limites, que variam conforme o tipo de via:

Rodovias de pista dupla: 110 km/h para automóveis e motos; 90 km/h para demais veículos.

110 km/h para automóveis e motos; 90 km/h para demais veículos. Rodovias de pista simples: 100 km/h para automóveis e motos; 90 km/h para demais veículos.

100 km/h para automóveis e motos; 90 km/h para demais veículos. Estradas: 60 km/h.

60 km/h. Vias de trânsito rápido: 80 km/h.

80 km/h. Vias arteriais: 60 km/h.

60 km/h. Vias coletoras: 40 km/h.

40 km/h. Vias locais: 30 km/h.

Esses limites são essenciais para a segurança de todos que utilizam as vias urbanas e rurais, contribuindo para um trânsito mais seguro no Brasil.