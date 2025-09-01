Volkswagen deixará de produzir carros conversíveis em breve

Embora os conversíveis nunca tenham sido os favoritos dos brasileiros, a Volkswagen tem uma boa história nesse segmento por lá fora. De modelos icônicos como o Fusca e o Golf Cabriolet, passando pelo Eos e o mais recente T-Roc Cabrio, a marca sempre buscou atender a esse público que ama o vento no cabelo e o sol na cara. No entanto, a festa parece estar chegando ao fim.

A Volkswagen confirmou que não vai lançar uma nova geração do T-Roc conversível. Isso mesmo! Mesmo com vendas razoáveis em lugares como Alemanha e Reino Unido, a marca decidiu focar em modelos mais práticos e sustentáveis, especialmente os elétricos.

Vamos relembrar alguns conversíveis memoráveis da Volkswagen ao longo dos anos?

Volkswagen Karmann-Ghia

O Karmann-Ghia chegou ao Brasil quase uma década depois de estrear na Europa. Ele foi o único Volkswagen nacional que saiu de fábrica já como conversível. Produzido em poucas unidades, seu preço elevado e a complexidade de produção aumentavam a sua exclusividade. O motor 1.5 de 52 cv, a partir de 1967, fazia dele um verdadeiro “fora de série”. Hoje, com apenas 177 unidades registradas até 1971, ele é um tesouro para colecionadores.

O processo de montagem era bem interessante. A mecânica vinha da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo e era enviada para a Karmann, onde a carroceria e o teto eram feitos. O conversível brasileiro apresentava uma estrutura mais simples que a europeia, o que suavizava o peso e tornava a dirigibilidade mais divertida.

Volkswagen Eos

O Eos, lançado em 2006, foi uma tentativa ousada da Volkswagen em um mercado já em queda. Com um design único e a capota rígida retrátil, esse carro poderia combinar a experiência de um coupé com a liberdade de um conversível.

Oferecido com várias opções de motorização na Europa, no Brasil ele veio em uma única versão com motor 2.0 TSI de 200 cv, acompanhado de um câmbio de dupla embreagem. Porém, apenas 120 unidades foram emplacadas por aqui, tornando-se mais um modelo raro.

Volkswagen Golf Cabriolet

O Golf Cabriolet era a versão conversível da sexta geração do famoso hatch. Produzido entre 2011 e 2016, ele mantinha o clássico teto de lona e a identidade esportiva do modelo. A versão R, com motor 2.0 TSI de 265 cv, proporcionava um desempenho de tirar o fôlego, acelerando de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos.

Infelizmente, mais uma vez, esse conversível ficou restrito ao mercado europeu.

Volkswagen Fusca Cabriolet

Ah, o clássico! O Fusca Cabriolet foi lançado em 1949 e produzido até os anos 80, com a última versão sendo o Super Beetle. Ele se tornou um ícone global e tem um lugar especial no coração dos apaixonados por carros. O modelo trazia motores boxer de quatro cilindros e foi um dos pilares da Volkswagen no pós-guerra.

Mais tarde, o New Beetle Cabriolet apareceu em 2003, como uma releitura moderna do original, e a terceira geração chegou em 2013, com motores potentes que agradavam a quem busca performance.

Volkswagen T-Roc Cabrio

Finalmente, temos o T-Roc Cabrio, que foi o último a entrar em cena em 2020. Com um visual ousado, esse SUV conversível une espaço e sofisticação. Com 4,27 metros, ele acomoda quatro ocupantes e tem um porta-malas de 280 litros. Funciona bem mais como estilo de vida do que pura praticidade.

A Volkswagen aposta em motores turbo 1.0 e 1.5 TSI, ambos com opções de câmbio manual ou automático DSG. Embora tenha encontrado seu espaço na Alemanha e Reino Unido, a nova geração do T-Roc não vai ter uma versão conversível, o que pode marcar o fim de uma era.

E aí, qual desses conversíveis é o seu favorito?