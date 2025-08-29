Os 10 SUVs mais vendidos no Brasil em agosto de 2025

O Toyota Corolla Cross deu um verdadeiro show em agosto, recuperando a liderança no segmento de SUVs. Depois de ter perdido o primeiro lugar para o Volkswagen T-Cross no mês anterior, o modelo japonês mostrou que veio para ficar, mesmo com uma vantagem bem apertada.

Até o dia 28 de agosto, o Corolla Cross liderava as vendas com 7.178 unidades. Olha só: ele ficou só 32 carros à frente do T-Cross, que emplacou 7.146. Isso mostra que a disputa tá acirrada! E não podemos esquecer do Hyundai Creta, que também está no páreo com 6.111 unidades vendidas, ocupando a terceira posição.

O Fiat Fastback aparece ali em quarto lugar, com 4.742 unidades. Tem gente que adora esse modelo pelo design esportivo. Já o Chevrolet Tracker vem logo em seguida, com 4.596 emplacamentos. O Nissan Kicks também não ficou de fora dessa competição, ficando em sexto lugar com 4.293 unidades vendidas.

Vamos repassar a lista dos SUVs mais vendidos? É sempre interessante ver como as marcas se posicionam e quais modelos estão agradando mais ao público.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Toyota Corolla Cross – 7.178 unidades Volkswagen T-Cross – 7.146 unidades Hyundai Creta – 6.111 unidades Fiat Fastback – 4.742 unidades Chevrolet Tracker – 4.596 unidades Nissan Kicks – 4.293 unidades Volkswagen Nivus – 4.189 unidades Fiat Pulse – 4.070 unidades Jeep Compass – 4.015 unidades Volkswagen Tera – 3.768 unidades

E aí, quem é seu favorito nessa lista? O mercado pode ser cheio de surpresas, mas o Corolla Cross tá mostrando que não tá para brincadeira. É sempre bom ficar de olho nas novidades e ver qual carro vai conquistar o coração dos motoristas brasileiros.