Mundo Automotivo

Os 10 SUVs mais vendidos no Brasil em agosto de 2025

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Top 10 SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025
Crédito da imagem: Saga Toyota Anapolis Anápolis, GO

O Toyota Corolla Cross deu um verdadeiro show em agosto, recuperando a liderança no segmento de SUVs. Depois de ter perdido o primeiro lugar para o Volkswagen T-Cross no mês anterior, o modelo japonês mostrou que veio para ficar, mesmo com uma vantagem bem apertada.

Até o dia 28 de agosto, o Corolla Cross liderava as vendas com 7.178 unidades. Olha só: ele ficou só 32 carros à frente do T-Cross, que emplacou 7.146. Isso mostra que a disputa tá acirrada! E não podemos esquecer do Hyundai Creta, que também está no páreo com 6.111 unidades vendidas, ocupando a terceira posição.

O Fiat Fastback aparece ali em quarto lugar, com 4.742 unidades. Tem gente que adora esse modelo pelo design esportivo. Já o Chevrolet Tracker vem logo em seguida, com 4.596 emplacamentos. O Nissan Kicks também não ficou de fora dessa competição, ficando em sexto lugar com 4.293 unidades vendidas.

Vamos repassar a lista dos SUVs mais vendidos? É sempre interessante ver como as marcas se posicionam e quais modelos estão agradando mais ao público.

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

  1. Toyota Corolla Cross – 7.178 unidades
  2. Volkswagen T-Cross – 7.146 unidades
  3. Hyundai Creta – 6.111 unidades
  4. Fiat Fastback – 4.742 unidades
  5. Chevrolet Tracker – 4.596 unidades
  6. Nissan Kicks – 4.293 unidades
  7. Volkswagen Nivus – 4.189 unidades
  8. Fiat Pulse – 4.070 unidades
  9. Jeep Compass – 4.015 unidades
  10. Volkswagen Tera – 3.768 unidades

E aí, quem é seu favorito nessa lista? O mercado pode ser cheio de surpresas, mas o Corolla Cross tá mostrando que não tá para brincadeira. É sempre bom ficar de olho nas novidades e ver qual carro vai conquistar o coração dos motoristas brasileiros.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

câmbio manual está acabando e os números provam isso

Câmbio manual em declínio: dados demonstram a tendência

50 minutos atrás
MG4 EV chega a China com bateria semissólida a partir de R$ 51 mil

MG4 EV é lançado na China com bateria semissólida a partir de R$ 51 mil

1 hora atrás
Chevrolet OnStar ultrapassa 1 milhão de carros conectados no Brasil

Chevrolet OnStar atinge 1 milhão de carros conectados no Brasil

2 horas atrás
Fiat Argo Trekking MT fica R$ 19,4 mil mais barato para PcD

Fiat Argo Trekking MT tem redução de R$ 19,4 mil para PcD

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo