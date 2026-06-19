Cissa Guimarães homenageia Arlete Salles pelos 88 anos

Nesta sexta-feira, 19 de outubro, o programa “Sem Censura”, apresentado por Cissa Guimarães, prestará uma homenagem especial à atriz Arlete Salles, que completou 88 anos no dia 17. A edição, que começa às 16h, será uma viagem pela carreira da artista, destacando suas diversas atuações e o impacto que teve na televisão brasileira.

Arlete Salles é uma figura icônica, com mais de 65 anos de carreira, marcada por personagens que conquistaram a audiência. Durante o programa, a atriz compartilhará memórias e risos ao lado de pessoas que fazem parte de sua trajetória, como Miguel Falabella, com quem trabalhou em várias ocasiões, e Pedro Medina, seu neto e também ator. O jornalista Muka participará como debatedor.

A conversa abordará papéis marcantes de Arlete ao longo dos anos, incluindo Josefa, em “Três Graças”, e as gêmeas de “Família é Tudo”, duas de suas obras mais recentes. Ela também relembrará personagens clássicos, como Laura de “Selva de Pedra”, e Vilma de “O Outro”. Sua versatilidade como atriz se destaca, pois ela já interpretou desde mocinhas até vilãs e figuras cômicas, reafirmando seu talento e humor que a tornaram tão querida.

Entre os momentos mais engraçados, Arlete trará à tona bordões inesquecíveis de seus personagens, como “translumbrante”, da Kika Jordão em “Lua Cheia de Amor”, e “Prefiro não comentar”, de Copélia, personagem de “Toma Lá, Dá Cá”.

Além das lembranças, o programa também trará novidades. Arlete compartilhará que está prestes a estrear seu primeiro monólogo, intitulado “Mande notícias do mundo de lá”, com texto de Carlos Jardim. Essa produção sinaliza um novo capítulo em sua carreira, trazendo novas experiências ao seu repertório artístico.

“Sem Censura” foi lançado em 1985 e, ao longo dos anos, passou por várias mudanças de apresentadores. Recentemente, retomou seu formato original com Cissa Guimarães, que passou a conduzir as edições. O programa é uma plataforma para debates sobre temas de interesse público e é conhecido por engajar a participação do público por meio de mensagens nas redes sociais e no WhatsApp.

Os espectadores podem sintonizar o programa de segunda a sexta-feira, às 16h, através da televisão, do aplicativo TV Brasil Play e do canal no YouTube. Além disso, os episódios ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify e também são reprisados no mesmo dia às 23h30 na grade da emissora.