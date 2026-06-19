SBT ultrapassa a Band na Copa; Globo registra pior ibope

A Copa do Mundo continua sendo um grande atrativo para a audiência da TV aberta no Brasil, mostrando que o público se divide entre diferentes plataformas e emissoras. Na primeira rodada do torneio, o SBT alcançou um resultado expressivo ao superar a média de audiência da Band na última Copa do Mundo que exibiu.

Na Grande São Paulo, um dos principais mercados publicitários do país, o SBT registrou uma média de 5,7 pontos. Em comparação, a Band havia atingido 5,4 pontos há 12 anos, quando transmitiu sua última Copa. Esse resultado é significativo em um momento em que a TV aberta enfrenta desafios e perde audiência para outras mídias.

O destaque do SBT foi a partida entre Brasil e Marrocos, que alcançou 11 pontos de audiência, marcando a melhor performance da emissora na fase inicial do torneio. Outro jogo que se destacou foi o confronto entre Holanda e Japão, realizado no domingo (14), que atingiu 7 pontos, demonstrando que partidas sem a seleção brasileira também conseguem atrair um número considerável de telespectadores.

Por outro lado, a Globo, que normalmente mantém os índices mais altos de audiência, viu uma queda histórica. A emissora fechou a primeira rodada com uma média de 16,3 pontos, o que representa o seu pior desempenho de audiência em Copas do Mundo até hoje.

O jogo da estreia da seleção brasileira foi o maior sucesso da Globo, com 32 pontos na Grande São Paulo. No entanto, um jogo menos popular, como o confronto entre Áustria e Jordânia, que foi exibido de madrugada, apenas alcançou 6 pontos. A partida entre Inglaterra e Croácia, transmitida na quarta-feira (17), também se destacou, marcando 19 pontos de média.

Embora a Globo ainda lidera a audiência na TV aberta, seu desempenho deve ser analisado com cuidado. Durante a exibição de jogos, a emissora pode ter um aumento de até 40% em sua audiência, mas esse crescimento é inferior ao registrado na Copa de 2022, quando transmitia jogos exclusivos.

Outro fator importante é a CazéTV, que também se destacou na transmissão de jogos. Com as partidas entre Brasil e Marrocos e Argentina e Argélia, o canal alcançou recordes históricos, com até 12 milhões de aparelhos conectados simultaneamente, tornando-se uma referência no YouTube.

Dessa forma, a primeira rodada da Copa do Mundo revelou três cenários diferentes: a Globo ainda é a mais assistida na TV aberta, o SBT conseguiu se estabelecer como um competidor forte, e a CazéTV se firmou como uma nova força com sua abordagem inovadora nas transmissões.