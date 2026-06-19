SBT supera Record de manhã, mas perde com “Chaves”

O SBT teve um início de dia promissor, superando a Record na audiência pela manhã. Essa vitória foi um indicativo positivo na disputa pela vice-liderança de audiência. Contudo, ao longo do dia, o canal não conseguiu manter esse desempenho. À tarde, o programa “Chaves” perdeu posição, sendo ultrapassado até pelo “Jogo Aberto”, da Band, mostrando que a força do SBT na manhã não se refletiu na tarde.

Os números de audiência revelam que, mesmo em meio à Copa do Mundo, a atração esportiva não gerou os números esperados para a emissora, diminuindo seu impacto na programação do canal.

Enquanto isso, a Globo viu seu programa “Quem Ama Cuida” se manter estável, preservando sua média de audiência, apesar de algumas mudanças em seu horário de exibição.

Os programas “Brasil Urgente” e “Jornal da Band” também foram afetados pelos jogos do Mundial e registraram números no geral abaixo do esperado.

As audiências da quinta-feira, dia 18 de junho de 2026, mostram um cenário diversificado para as emissoras dirigidas ao público da Grande São Paulo.

Na Globo, os principais programas, como “Bom Dia Brasil” e “Jornal Nacional”, se destacaram com audiências que chegaram a 20,9 pontos, um forte indicativo de sua relevância.

A Record, que também competiu pela audiência, apresentou números modestos com programas como “Balanço Geral” e “Cidade Alerta”. Na manhã, o “Balanço Geral Manhã” obteve apenas 1,3 pontos, enquanto o “Cidade Alerta” teve um desempenho um pouco melhor, com 4,7 pontos durante a tarde.

No SBT, os dados indicam que programas populares, como “Chaves” e “A Praça é Nossa”, alcançaram 2,3 e 3,8 pontos, respectivamente, mas não foram suficientes para manter a liderança.

Na Band, o “Jogo Aberto” se destacou com 2,3 pontos, seguindo a tendência de uma programação que é bastante afetada durante períodos de grandes eventos esportivos.

Os dados de audiência e os desafios enfrentados por cada emissora durante o dia servem como um reflexo das dinâmicas do mercado televisivo, que é impactado por fatores como competições esportivas e mudanças na programação.