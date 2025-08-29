Não pagou a fatura? Descubra as consequências para sua conta

Muita gente já passou pela situação de atrasar o pagamento da fatura do cartão de crédito, seja por falta de organização ou até por um descuido com os prazos. Infelizmente, isso pode causar vários problemas, como juros altos, bloqueio do cartão e, em casos mais graves, a negativação do nome nos serviços de proteção ao crédito.

E não pense que as fintechs modernas, como o Nubank, ignoram essas complicações. Eles levam a sério o compromisso dos clientes em manter suas contas em dia. Nos primeiros dias de atraso, o Nubank começa a cobrar juros de mora com base no tempo em que a fatura está em aberto. Além disso, há uma multa de 2% sobre o total da fatura e a incidência de Impostos sobre Operações Financeiras (IOF).

Se a pessoa fizer apenas um pagamento parcial ou do valor mínimo, a dívida se transforma automaticamente em um parcelamento que vem acompanhado de encargos. E isso ainda afeta o limite do cartão, deixando a situação financeira bem complicada.

Caso o atraso se prolongue, o Nubank pode ir mais longe. Isso pode incluir bloqueios ou cancelamentos do cartão e restrições para o uso de outros produtos financeiros. Em alguns casos, se a situação não for resolvida, o cliente pode até ser inscrito no Serasa. Portanto, a melhor opção é sempre pagar a fatura o quanto antes para evitar qualquer tipo de dor de cabeça.

“Recomeço”: campanha do Nubank promete auxiliar na quitação de dívidas

Em abril deste ano, o Nubank lançou uma campanha chamada “Recomeço”, em parceria com a Serasa. O objetivo é ajudar clientes que estão enfrentando dificuldades financeiras a retomar o controle de suas situações.

Essa iniciativa é voltada especialmente para quem já teve um bom histórico de crédito, mas acabou se enrolando. Surpreendentemente, até aqueles que já estão negativados podem ser beneficiados.

Os clientes que se encaixam nos critérios recebem notificações pelo aplicativo do Nubank, com todas as informações sobre como renegociar suas dívidas. E dependendo da situação, podem conseguir descontos incríveis, que chegam até 99,9%.

Além disso, é importante lembrar que os pagamentos à vista costumam garantir descontos melhores. Mas se não for possível quitar a dívida de uma vez, o Nubank também oferece a possibilidade de parcelar, facilitando a vida dos clientes que precisam se organizar melhor financeiramente.