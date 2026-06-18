Yasmin Santos e mais dez famosos em “acerte ou caia” neste domingo

Neste domingo, 21, a partir das 16h, a RECORD apresenta mais uma edição do programa “Acerte ou Caia!”, sob a liderança de Tom Cavalcante. O programa traz onze participantes em uma competição de conhecimentos gerais, onde o prêmio pode chegar a R$ 300 mil.

A dinâmica do jogo é simples: os concorrentes devem responder às perguntas dentro de um tempo limite para evitar cair em um buraco. A cada rodada, eles precisam combinar rapidez, conhecimento e autocontrole para permanecer na disputa pelo prêmio em dinheiro.

Entre os participantes está a sertaneja Yasmin Santos, que se junta a Paloma Marques, cantora e jurada da nova atração “Canta Comigo Teen”, que será lançada em breve. O programa também conta com nomes de diferentes áreas, como o dançarino Fly e Luiz Mesquita, um atleta conhecido por sua participação em “A Fazenda”.

Representando o setor artístico, João Camargo e Juliana Schalch também estarão na competição. Bruno Cardoso, que é palhaço e apresentador do “Link TV”, participa ao lado da cantora Ju Marques. O elenco ainda inclui o músico Jean Lima, Véia Celeste da banda Geriatricus, Michel Bermudes, apresentador do “Balanço Geral Espírito Santo”, e Felipe Solari, conhecido como apresentador e podcaster.

“Acerte ou Caia!” é produzido pela Boxfish e dirigido por David Feldon, com direção artística de Cesar Barreto. O programa se tornou uma atração popular nas tardes de domingo, e todos os episódios estão disponíveis na plataforma de streaming da emissora, o RecordPlus.

A essência do programa gira em torno da pergunta que todos se fazem: quem terá o conhecimento e a agilidade para levar o prêmio, e quem acabará no fundo do buraco? Essa mistura de competição, humor e surpresas é o que torna o game atraente para o público.