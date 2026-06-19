Quem ama cuida se destaca nas redes, mas quer mais audiência

A novela “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, completou um mês no ar nesta quinta-feira, 18 de outubro. Desde sua estreia, a trama tem gerado burburinho nas redes sociais, repleta de teorias sobre assassinatos e discussões sobre o sofrimento da protagonista, Adriana, vivida por Letícia Colin. Já são frequentes os debates sobre os próximos capítulos da história.

Embora a novela esteja conseguindo entrar nas conversas do cotidiano do público, ainda busca aumentar sua audiência, que atualmente está em uma média de 22 pontos no Ibope. Esse número é semelhante ao que a novela anterior, “Três Graças”, apresentava no início, mas ainda não reflete a intensidade das conversas em torno da trama.

Desde a estreia, “Quem Ama Cuida” tem se destacado pela agilidade em sua narrativa. O primeiro episódio mostrou uma grande tragédia, e logo na primeira semana, a morte de Carlos, interpretado por Jesuíta Barbosa, deixou um impacto forte sobre a protagonista. Outro acontecimento marcante foi o assassinato de Arthur, que trouxe um dos principais mistérios da novela de forma rápida à história.

A trama também tem se apoiado em muitos outros elementos. O segredo de Francesca, interpretada por Nathalia Dill, e a perseguição a Adriana, somados a jogos de poder no tribunal e ao romance entre Adriana e Pedro, vivido por Chay Suede, têm mantido a audiência intrigada e interessada.

Em comparação com “Três Graças”, a novela atual é mais direta em seu desenvolvimento. Embora a obra anterior tenha sido elogiada pela construção cuidadosa de seus personagens, demorou mais para engajar o público. Em “Quem Ama Cuida”, a identidade da trama, marcada por mistério, romance e vingança, tem conseguido uma conexão imediata com os telespectadores.

O desafio agora é aumentar a audiência e se aproximar dos 30 pontos, uma meta que a TV Globo não alcança desde o último episódio de “Vale Tudo”. A novela tem a chance de crescer, já que está prevista para ficar no ar até janeiro de 2027. Depois dela, a faixa horária receberá “Filhos do Divino”, a continuação de “Avenida Brasil”.

Assim, “Quem Ama Cuida” segue sua trajetória, na expectativa de se consolidar cada vez mais entre os preferidos do público brasileiro.