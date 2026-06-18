Globo registra queda em “Avenida Brasil” e alta de novelas inéditas

Na quarta-feira, 17 de junho, a programação da Globo passou por mudanças significativas devido à Copa do Mundo. A emissora teve que ajustar sua grade para transmitir dois jogos do torneio. Como resultado, a reprise da novela “Avenida Brasil” viu seu desempenho cair, enquanto outras produções se beneficiaram com o fluxo de audiência gerado pelo futebol.

Durante a tarde, “Avenida Brasil”, que foi antecipada para o horário das 15h32 às 16h30, registrou apenas 9,7 pontos na Grande São Paulo. Esse número representa o menor índice da novela em reprise até o momento. O baixo desempenho chamou a atenção, especialmente porque ocorreu antes de uma das partidas mais esperadas da fase inicial da Copa: Inglaterra contra Croácia, que alcançou 18,4 pontos e teve uma participação de 32,2% do público, medido pelo share.

Por outro lado, o futebol acabou impulsionando a audiência de outras novelas. “A Nobreza do Amor” teve o seu capítulo mais assistido em quatro meses, um resultado que foi possível graças a essa nova programação. Esse fenômeno já havia sido observado antes, quando a novela foi exibida logo após um amistoso da Seleção Brasileira.

Além disso, “Guerreiros do Sol”, que foi exibida antes do jogo entre Uzbequistão e Colômbia — uma partida que não tinha tanto apelo —, também se destacou. A novela alcançou 17,8 pontos, um recorde para o programa.

Outro destaque foi “Quem Ama Cuida”, que obteve sua maior audiência às quartas-feiras, atingindo 23,1 pontos. Esse crescimento foi impulsionado pelo desfecho do julgamento de Adriana, personagem da atriz Leticia Colin, cativando os telespectadores e contribuindo para o bom desempenho da dramaturgia inédita da emissora.

Esses dados referem-se à audiência na capital paulista. Em 2026, cada ponto de audiência representa aproximadamente 78.781 domicílios na Grande São Paulo, uma métrica utilizada oficialmente no mercado publicitário.

Essas mudanças na programação ilustram que, embora o futebol traga audiência, os horários e a forma como as novelas são apresentadas têm um impacto considerável no desempenho geral. A quarta-feira demonstrou que, ao mesmo tempo que uma reprise pode perder público, programas inéditos podem ser fortalecidos dependendo da organização da grade.