Parasita carnívoro é identificado em humanos nos EUA pela primeira vez

O primeiro caso de miíase humana nos Estados Unidos foi confirmado no início deste mês. A infecção é causada pela mosca varejeira, conhecida como Cochliomyia hominivorax. O paciente, que retornou de El Salvador, onde há um surto dessa espécie, teve o diagnóstico realizado com a ajuda de autoridades de saúde americanas e do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Elas informaram que o risco à saúde pública é considerado “muito baixo”, já que esse caso está vinculado a viagens internacionais e não há indícios de transmissão local.

O que é miíase humana?

A miíase é uma infecção parasitária que acontece quando larvas de mosca invadem tecidos vivos do corpo. No caso da Cochliomyia hominivorax, a situação é preocupante, pois essas larvas se alimentam de tecido saudável. Isso as diferencia de outras pragas, que costumam se alimentar de parte morta do corpo.

Os sintomas incluem feridas que demoram para cicatrizar, sangramento e até a sensação de que algo se move sob a pele, tornando a experiência bastante dolorosa. O diagnóstico é feito por meio de uma avaliação clínica que leva em conta o histórico de viagem para regiões onde a mosca é comum, especialmente na América Central e no Caribe.

A presença dessa mosca nos Estados Unidos não traz apenas preocupações de saúde, mas também impactos econômicos. Um eventual surto poderia afetar atividades pecuárias que são fundamentais para a economia local. O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) já alertou sobre o sério potencial de danos que uma infestação poderia causar.

Estratégias de contenção e cooperação internacional

Para evitar que a situação se espalhe, o USDA está colaborando com agências agrícolas e organizações internacionais, como a FAO. Entre as estratégias, está a liberação de moscas estéreis, uma técnica que ajuda a controlar a população do parasita em áreas onde ele é comum.

O controle em fronteiras e regiões rurais continua sendo uma prática importante para detectar e eliminar o parasita antes que ele se estabeleça nos Estados Unidos.

Medidas em andamento

O paciente que foi diagnosticado com miíase está recebendo tratamento, que pode envolver a remoção das larvas. Dependendo do caso, o procedimento pode ser cirúrgico ou não invasivo.

As autoridades de saúde destacam a relevância de viajantes que voltam de áreas com o risco da mosca ficarem atentos aos sinais de infecção e procurarem ajuda médica ao notar qualquer sintoma. É sempre bom estar prevenido, principalmente quando voltamos de lugares onde certas doenças estão em alta.