Opel anuncia novo esportivo elétrico após Astra e Corsa

Talvez você lembre dos carros da Opel pelas ruas, mesmo sem perceber. Estamos falando de modelos como Corsa, Astra, Zafira e Vectra. Esses carros marcaram a história no Brasil quando a marca alemã estava sob o guarda-chuva da GM, sendo vendidos como Chevrolet. E o mais interessante é que alguns desses modelos ainda estão por aí, com versões mais novas na Europa, agora sob o grupo Stellantis. E adivinha? Vem novidade por aí!

A Opel se prepara para fazer uma aparição no Salão de Munique de 2025 com um toque especial. Junto com a marca Vauxhall, que é a versão da Opel para o mercado britânico, vão apresentar um conceito que promete impressionar. Eles até soltaram alguns teasers, que mostram um design que pode ser bem atraente.

Ainda não revelaram o nome — alguns arriscam que pode ser “Manta” — e falta clareza sobre o estilo geral. Mas os detalhes disponíveis indicam uma carroceria de coupé esportivo, e uma coisa é certa: vai ter o logo GSE. Essa sigla se referia a modelos de alto desempenho no passado, mas agora representa “Grand Sport Electric”, focando na eletrificação.

Esportividade a baterias

Assim como outras marcas do grupo Stellantis, a Opel e a Vauxhall estarão focadas em oferecer powertrains totalmente elétricos nos modelos mais potentes. O Opel Mokka GSe, com seus 280 cv e tração dianteira, é um exemplo claro desse novo caminho. Ele é só o começo de uma nova linhagem de modelos que deve crescer com o tempo, prometendo uma versão de produção do conceito que será revelado em Munique.

A marca promete trazer um design que retoma e evolui o estilo apresentado pelo conceito “Compass”, de 2018. A ideia é dar um novo ar ao que já era interessante, com um visual que vai chamar a atenção nas ruas.

Em termos de design, a Opel parece estar focada em melhorar a aerodinâmica e o visual das rodas, com um toque triangular que lembra o lendário Opel Manta 400, usado em ralis. O peso dos novos modelos deve ser reduzido, o que é sempre uma ótima notícia para quem gosta de dirigir. O interior terá detalhes automobilísticos, incluindo uma gaiola de proteção e um volante quadrado, que dão um aspecto ainda mais esportivo.

Para quem dirige em estradas ou encara o trânsito pesado, essas inovações podem fazer toda a diferença e transformar a experiência ao volante. A eletrificação dos veículos não significa um compromisso com a performance e, se tudo der certo, esses novos modelos vão oferecer uma combinação impressionante de emoção e eficiência.