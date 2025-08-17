Notícias

Maduro é levado a bunker após operação militar dos EUA no Caribe

Maduro em bunker subterrâneo durante mobilização militar dos EUA no Caribe.
Maduro é levado a bunker após operação militar dos EUA mobilizar milhares de soldados e aeronaves no Caribe em escalada inédita na região

Na noite de quinta-feira (14), uma movimentação significativa dos Estados Unidos foi registrada no Caribe. Milhares de militares e aeronaves foram mobilizados, o que provocou uma reação imediata do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele teve que deixar sua rotina e buscar abrigo em um bunker de segurança máxima, conforme informou a imprensa estatal de Caracas. Esse cenário se desenrola em meio a crescentes tensões diplomáticas e acusações ligando o governo chavista ao narcotráfico internacional.

Os detalhes dessa operação têm chamado a atenção. O Pentágono enviou ordens ao Comando Sul, que cuida das operações na América Latina, deslocando um vasto arsenal, incluindo porta-aviões, submarinos nucleares, drones e caças de combate para bases em Porto Rico, Panamá, Colômbia, Bahamas e Antilhas. Oficialmente, a missão foi anunciada como uma ação contra cartéis de drogas tidos como organizações terroristas. Porém, muitos acreditam que o alcance da operação é mais amplo, enviando uma mensagem clara a governos que desafiam os interesses dos Estados Unidos na região.

Entre os alvos da mobilização, o regime de Maduro é o foco central, acusado de financiar suas atividades através do tráfico internacional de drogas.

Recompensa milionária e pressão crescente

Junto com a operação militar, Washington também decidiu aumentar a recompensa pela captura de Maduro. O valor saltou de US$ 15 milhões para US$ 50 milhões, o que equivale a cerca de R$ 272,5 milhões na cotação atual. As acusações contra o presidente incluem envolvimento com o “Cartel de los Soles”, envio de grandes quantidades de cocaína para a América do Norte e Europa, além de conexões com o Tren de Aragua e o cartel mexicano de Sinaloa. Esses elementos sustentam a narrativa dos Estados Unidos de que estão combatendo o “narcoterrorismo” na América Latina.

Essa nova recompensa não só intensifica a pressão sobre Maduro, mas também pode gerar um clima de insegurança dentro do país, com riscos de deserções internas e atração de mercenários de outras nações.

Maduro em bunker e reações regionais

A imprensa venezuelana confirmou que Maduro foi levado a um bunker de segurança máxima, mas não revelaram onde ele está ou por quanto tempo ficará lá. O governo de Caracas classificou as movimentações militares dos EUA como imperialismo e reforçou sua aliança com Rússia, Irã e China. A retórica do governo insiste que há uma tentativa externa de desestabilização, mas a presença de tropas americanas nos países vizinhos é considerada uma pressão direta sobre o regime.

Enquanto isso, o Brasil adotou uma postura discreta, optando por manter relações diplomáticas com Rússia, Irã e China, mesmo enfrentando críticas de diplomatas ocidentais que temem um possível isolamento internacional.

Capacidade de intervenção dos EUA

O Comando Sul dos Estados Unidos, que fica em Doral, Flórida, está coordenando essas operações. Essa estrutura militar é composta por submarinos nucleares e aeronaves de patrulha de longo alcance, como o P-8 Poseidon, que é crucial para o monitoramento de áreas estratégicas. Essa aeronave tem capacidades avançadas, permitindo o bloqueio naval em caso de intensificação do conflito.

As notícias sobre a mobilização militar já geraram impacto financeiro, reduzindo a disponibilidade de recursos para o governo chavista. Diplomatas acreditam que Maduro teme não apenas uma possível intervenção direta, mas também um bloqueio prolongado que poderia levar à ruína econômica do país rapidamente.

Exercícios militares e cenário interno

Em resposta ao movimento dos EUA, o governo venezuelano anunciou uma série de exercícios militares internos para mostrar força. No entanto, as imagens mostram tropas com equipamentos limitados e tanques antigos, evidenciando uma grande disparidade em relação à potência militar dos EUA.

Além disso, há informações de que a Rússia está operando uma fábrica de armas na Venezuela, enquanto o Irã possui um papel ativo no fornecimento de drones e armamentos. Apesar disso, os especialistas afirmam que as forças venezuelanas teriam dificuldades em resistir a um confronto direto.

Internamente, o país enfrenta graves problemas, como inflação alta e escassez de alimentos, levando a um aumento das tensões. Maduro tentou fortalecer seu governo promovendo mais de 2 mil militares a generais, em uma tentativa de proteger-se contra traições.

Desdobramentos possíveis

A notícia de que centenas de militares norte-americanos estão no Brasil para um exercício chamado Tapio 2025 indica um alinhamento estratégico maior entre os EUA e seus parceiros regionais. Essa operação conta com o maior número de equipamentos enviados pelos Estados Unidos nos últimos anos.

Analistas sugerem que essa nova estratégia militar representa uma transição nos métodos dos EUA, que parecem dispostos a ir além das sanções econômicas para lidar com regimes que consideram uma ameaça à estabilidade da região. Combinando pressão militar, sanções e isolamento diplomático, surgem novas incertezas para o futuro da Venezuela, que pode impactar a geopolítica na América do Sul nos próximos meses.

