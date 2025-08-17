Fiat Fastback Limited tem preço reduzido em R$ 20.196 para PcD

O Fiat Fastback Limited está com uma oferta bem interessante para vendas diretas, especialmente para quem é PcD (pessoas com deficiência). O modelo 2025/2026 na elegante cor Preto Vulcano está disponível sem opcionais e vem com isenção total de IPI, além de um bônus de fábrica. Aproveite, porque essa condição é válida até o dia 31 de agosto!

Falando em preços, a versão Limited Turbo 270 AT6 tem o valor de tabela em R$ 171.990,00. Mas quem pode comprar com a isenção, vai pagar apenas R$ 151.793,73, uma diferença de R$ 20.196,27! Isso foi confirmado pela equipe do portal Fipe Carros, então é bom ficar atento.

Sob o capô, o que garante a emoção ao dirigir é o motor 1.3 turbo de quatro cilindros, que entrega até 176 cv e um torque de 27,5 kgfm. Para quem adora acelerar, esse SUV vai de 0 a 100 km/h em apenas 8,1 segundos, com um câmbio automático de seis marchas. A sensação de pegá-lo na estrada é de encher os olhos!

E falando em eficiência, a versão Limited Edition, que usa o mesmo motor que o Fastback Abarth (mas ajustado para as normas do Proconve L8), revela um consumo de 11,3 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada usando gasolina. Quando abastecido com etanol, os números caem para 7,8 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada. Uma opção para quem também pensa na economia.

De acordo com dados da Fenabrave, o Fiat Fastback já vendeu 25.161 unidades no primeiro semestre de 2025, ficando à frente do Volkswagen Nivus, que emplacou 22.662 unidades. Legal lembrar que o Volkswagen T-Cross lidera entre os SUVs com 44.532 unidades vendidas.

Agora, quanto à infraestrutura e tecnologia do Fiat Fastback Limited Turbo 270 AT6, a lista é recheada! Ele vem equipado com um quadro de instrumentos digital de 7″, teto bicolor, central multimídia com tela touchscreen de 10,1″, além de Apple CarPlay e Android Auto sem fio, que ajudam muito na hora de fazer uma viagem mais longa.

Ainda tem o assistente de condução avançada, que inclui frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança involuntária de faixa e comutação automática de farol alto. Esses detalhes são super úteis, especialmente para quem enfrenta muito trânsito nas grandes cidades.

Os acabamentos também não ficam para trás: são quatro alto-falantes, ar-condicionado automático digital, bancos revestidos em couro e uma câmera traseira com alta definição. E quem não gosta da praticidade de um carregador wireless para o smartphone, não é mesmo?

Além de tudo isso, o modelo vem com rodas de liga leve aro 18″ com acabamento diamantado. Um visual que não passa despercebido nas ruas e garante o charme que um carro como esse merece.

Em resumo, o Fiat Fastback Limited não só se destaca pela sua performance, mas também pela lista robusta de itens de conforto e segurança que oferece. Ideal para quem deseja um SUV estiloso e com bom custo-benefício.