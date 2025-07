Onvo L90 tem interior luxuoso e pré-venda começa em julho na China

A Onvo, a marca da Nio focada em carros elétricos que cabem no bolso, está prestes a lançar a pré-venda do seu SUV L90 na China, a partir de 10 de julho. E já adianto: esse modelo promete dar o que falar! Ele vem com duas opções de motorização, sendo a versão de tração traseira conta com 340 kW (ou 456 cv) e a versão de tração integral chega a impressionantes 440 kW (590 cv). Ambos têm uma bateria robusta de 85 kWh e podem correr até 605 km com uma carga completa, de acordo com o ciclo CLTC.

Um dos grandes atrativos do L90 é que ele é compatível com o sistema de troca rápida de baterias da Nio, que possui aproximadamente 2 mil estações espalhadas pela China. Isso significa que, em poucos minutos, você pode trocar uma bateria descarregada por uma carregada, sem perder tempo na tomada. E enquanto o CEO da Ford, Jim Farley, destaca o domínio chinês no setor de elétricos, a Onvo se prepara para conquistar seu espaço.

Design e Conforto

Com 5,14 metros de comprimento e quase 2 metros de largura, o L90 acomoda até seis pessoas em três fileiras (2+2+2). O interior é um verdadeiro espetáculo: tons claros, detalhes em cromado e madeira, teto solar duplo, e uma iluminação ambiente que traz um toque de sofisticação. Quem aprecia um interior bem acabado vai se sentir em casa ali.

Os bancos não são só bonitos, mas também super confortáveis. Todos têm ajustes elétricos, e os da primeira e segunda fileira possuem função de gravidade zero. Imagine poder reclinar o banco da frente e transformá-lo em uma cama depois de um dia cansativo. A terceira fileira também não fica atrás, com ajustes, porta-copos e entradas USB. É aquele carinho para quem vai na ‘filinha do fundo’.

Tecnologia e Equipamentos

A tecnologia desse carro é de ponta. O painel conta com uma tela flutuante que atrai a atenção, e tem também um head-up display projetado no para-brisa, que é uma mão na roda na estrada. Câmbio bem posicionado atrás do volante e duas áreas para carregamento de celular por indução são detalhes que fazem a diferença no dia a dia. E, para completar, o console central ainda abriga uma geladeira e uma mesa dobrável. Para os passageiros do meio, uma segunda tela sensível ao toque garante entretenimento e conforto.

O teto do carro traz ainda um monitor multimídia embutido, deixando o ambiente ainda mais moderno. E aqueles que gostam de um design elegante vão apreciar as portas que se abrem por botões, sem maçanetas tradicionais. Ah, e as dobradiças ocultas nas colunas B? Um charme que dá um visual mais clean.

Espaço e Dimensões

O porta-malas dianteiro tem 240 litros de capacidade e, somado ao espaço tradicional na traseira, garante que você possa levar tudo que precisa numa viagem. O L90 também vem com rodas de 21 polegadas e pesa entre 2.250 kg e 2.385 kg, dependendo da versão escolhida. Com essas medidas, ele promete ser muito bem estável na estrada, ideal para quem enfrenta tanto o trânsito urbano quanto viagens longas.

Este modelo é o segundo lançamento da Onvo, que começou suas atividades em maio de 2024. O primeiro, o L60, vendeu 46.223 unidades até maio de 2025, mas ficou abaixo da meta mensal de 20 mil. A expectativa agora é que o L90 ajude a consolidar a marca no mercado.

Preço e Expectativa

Os preços do Onvo L90 devem variar entre 220.000 e 250.000 yuans, o que dá algo em torno de 30.700 a 34.890 dólares. E com a concorrência a cada dia mais acirrada, como o Leapmotor B01 com autonomia de até 650 km, será interessante ver como esse novo SUV se comporta nas vendas.

Se você é apaixonado por carros elétricos, vale a pena ficar de olho nesse lançamento!