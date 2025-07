Xiaomi YU7 compete com a Tesla no mercado chinês

O mercado automotivo na China está se agitando com a chegada do Xiaomi YU7, um SUV elétrico que promete balançar o reinado do Tesla Model Y. Em um piscar de olhos, o novo modelo já recebeu 200 mil pré-encomendas em apenas 3 minutos — isso mesmo, 3 minutos! Em menos de 18 horas, esse número saltou para 240 mil pedidos. Nas lojas da Xiaomi, a agitação é real, com filas para test drives que falam por si só sobre o desejo dos consumidores.

O YU7 custa a partir de 253.500 yuan, cerca de 35 mil dólares. Isso o torna interessante para uma variedade de perfis: desde os jovens fãs da marca até aqueles que estão em busca de um carro elétrico mais acessível. Até os motoristas que sempre tiveram combustão estão de olho. Mas atenção: a produção é o calo no sapato. Para a versão mais popular, a espera já passa de um ano.

### Mudança de Cenário para a Tesla

O lançamento do YU7 chega em um momento delicado para a Tesla. O Model Y ainda é o SUV elétrico mais vendido na China, com mais de 480 mil unidades comercializadas em 2024, mas os ventos estão mudando. Em maio, as vendas do Model Y sofreram uma queda significativa — mais de 13 mil vendas a menos que no mesmo mês do ano anterior.

Essa baixa está ligada ao aumento de preço do Model Y renovado, o que abriu espaço para os SUVs elétricos chineses, como o YU7. O CEO da Xiaomi, Lei Jun, não perdeu a oportunidade de comparar seu modelo com o Model Y durante o lançamento, indicando claramente que a intenção é competir de igual para igual.

### Concorrência à Vista

O sucesso do SU7, outro sedã elétrico da Xiaomi, já demonstrou que a marca sabe competir. No último mês, o SU7 vendeu mais que o Tesla Model 3, com uma diferença de quase 15 mil unidades. Agora, essa competitividade parece estar se espalhando para os SUVs médios, começando com o YU7.

E a concorrência não vai parar por aí! Em breve, a Xpeng estará lançando o G7, e a Li Auto vai apresentar o i6 em setembro. A Onvo, nova marca da Nio, também está prestes a entrar na briga com o L90, que traz um sistema de bateria por assinatura. É um verdadeiro festival de novidades!

### Desafios para o Model Y

O panorama não é fácil para o Model Y. As vendas podem cair entre 10 mil e 15 mil unidades por mês. Se essa tendência continuar, a expectativa é que as vendas anuais não passem de 350 mil unidades. Essa queda é um sinal claro de que o domínio da Tesla na China está sob ameaça real.

O YU7, apesar da longa espera, mostra um interesse visceral do público, angariando uma base sólida em um nicho competitivo. Com tantas opções surgindo, a batalha no mercado de SUVs elétricos médios parece estar apenas começando, e a Tesla vai ter que suar a camisa para manter sua liderança.