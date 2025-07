Criador de ‘Ironheart’ cita empoderamento de Mephisto na finale

Sacha Baron Cohen in 'Ironheart'.

Finale de Ironheart traz revelações surpreendentes e um novo rumo para a personagem principal

O final da primeira temporada de Ironheart entregou aos fãs uma reviravolta inesperada: o vilão Mephisto, conhecido no universo Marvel, fez sua estreia, surpreendendo a todos com sua aparição. Interpretado por Sacha Baron Cohen, Mephisto aparece no momento crucial da série, consolidando seu papel como uma figura poderosa e enigmática.

Desde a estreia de WandaVision, há quatro anos e meio, muitos fãs especulavam sobre quando Mephisto poderia aparecer nas telonas. Chinaka Hodge, criadora de Ironheart, revelou que a decisão de incluir o personagem não foi apenas dela, mas uma orientação colaborativa com a Marvel. Segundo Hodge, ela se sentiu apoiada pela equipe e está animada com as possibilidades para Mephisto no futuro.

Na finale, o que todos pensavam ser o demônio interdimensional Dormammu foi revelado como Mephisto, que fez uma oferta misteriosa a Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne. O coração da trama girou em torno da ressurreição de sua melhor amiga, Natalie, com um preço que pode afetar muito a vida da protagonista, já que marcas negras similares às que apareceram em outro personagem, Parker Robbins, começaram a surgir em seus braços.

Sobre essa escolha de Riri, Hodge ficou tão surpresa quanto o público e acredita que isso abre portas para a personagem fazer decisões significativas no futuro do MCU. A criadora manifestou sua esperança de que os seguidores da série se sintam animados e intrigados pelas reviravoltas que estão por vir.

Dominique Thorne também demonstrou empolgação com a nova fase de Riri. Ela comentou que a jovem heroína não precisa seguir o caminho tradicional de um super-herói. Riri tem enfrentado dilemas morais e agora terá que lidar com as consequências de suas escolhas, equilibrando sua natureza heroica e a tentação de sucumbir ao lado obscuro.

Além disso, a cena pós-créditos deixou os fãs em suspense: Parker, após ser derrotado, busca ajuda mágica em uma loja e insinua que ainda não está pronto para desistir de sua busca por poder, o que indica possíveis conflitos futuros. Anthony Ramos, que interpreta Parker, expressou seu desejo de explorar mais a fundo a relação do personagem com Mephisto.

Com a história repleta de questões em aberto, incluindo o pacto de Riri com Mephisto, a ressurreição de Natalie e a volta de Parker, a criadora da série, Hodge, espera desenvolver essas narrativas em futuras temporadas, com a esperança de expandir a história de Ironheart em vez de deixá-la em outros projetos da Marvel.

A primeira temporada de Ironheart já está disponível no Disney+, prometendo muitas emoções e desdobramentos para os fãs.