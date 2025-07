Onvo L90 inicia pré-venda na China e enfrenta concorrência da Li Auto

A Onvo, a nova marquinha da Nio focada em famílias, está com uma super novidade: o SUV L90 já está em pré-venda! Para quem prioriza espaço e conforto, esse modelo promete ser uma mão na roda. Com três fileiras de assentos, é ideal para viagens longas com a família e as malas. As primeiras entregas começam no dia 1º de agosto, e o lançamento oficial está previsto para o final de julho.

O preço inicial do L90 é de RMB 279.900, algo em torno de R$ 39 mil. Essa faixa de preço é uma boa notícia, considerando que ele vem com uma bateria de 85 kWh. Se você optar pelo sistema de aluguel de bateria, o preço reduz para RMB 193.900. E a expectativa é que, no lançamento, o valor final possa ser ainda mais em conta. Para dar uma apimentada na concorrência, a Li Auto também vai apresentar seu novo modelo, o Li i8, bem perto dessa data.

Com capacidade para até sete ocupantes, o L90 entra no jogo para competir diretamente com a Li Auto, que está apostando em seu primeiro elétrico puro. Enquanto isso, a Nio tenta se destacar com um design quadrado típico dos SUVs chineses. A Li, por outro lado, resolveu dar uma cara de minivan para o i8, buscando eficiência energética. Mas, segundo a Nio, seu L90 é mais leve e promete uma autonomia de até 605 km, consumindo apenas 14,5 kWh a cada 100 km.

O bichão é potente! Com tração integral, o L90 entrega incríveis 440 kW de potência e vai de 0 a 100 km/h em só 4,7 segundos. São 5,15 metros de comprimento, maior que o Li i8, o que se traduz em muito mais espaço interno e um porta-malas que dá conta de até dez malas — ótimo para quem gosta de levar a bagagem toda nas viagens.

Pensando na segurança, a Nio não economizou nos detalhes. O L90 vem com nove airbags de série e uma série de tecnologias avançadas. Com arquitetura de 900 volts, ele também tem opções com tração nas duas ou quatro rodas. O CEO da Nio, William Li, não perdeu a oportunidade de dar uma alfinetada na concorrência, ressaltando que a eficiência energética do L90 é um grande diferencial, mesmo mantendo o design característico dos SUVs.

Para tornar a compra ainda mais atrativa, a Nio oferece um bônus para quem reservar o carro com um sinal de RMB 2.000, com desconto de RMB 5.000 no valor total, além de vantagens em acessórios. E para quem se preocupa com a logística, a Nio já possui uma extensa rede de infraestrutura, com mais de 3.400 estações de troca de bateria e quase 5.000 pontos de carregamento espalhados pelo país.

Com tanta tecnologia e preço competitivo, o Onvo L90 chega como uma forte concorrente ao Li L9, criando um verdadeiro embate no mercado chinês de SUVs elétricos. E acredite, modelos como o Xiaomi SU7 também estão dando o que falar nessa corrida elétrica!