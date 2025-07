Primeira temporada terá 13 episódios disponível para assistir

A partir do dia 14 de julho, o SBT estreia o programa "No Alvo", que promete trazer um formato inovador para as noites de segunda-feira. Agradecendo um espaço na grade de programação às 23h15, o programa combina jornalismo investigativo, tecnologia e entretenimento, promovendo entrevistas que expõem figuras públicas a seus próprios discursos. A proposta é clara: desafiar os convidados a confrontar suas falas e ações de forma direta e sem intermediários.

Em cada episódio, um convidado, que pode ser um artista, político ou influenciador, ocupará o centro do estúdio. Ele ficará sob um interrogatório conduzido por um dossiê desenvolvido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Este material reunirá uma vasta gama de informações que foram ditas ou escritas sobre o convidado, coletando desde reportagens e entrevistas até postagens e memes da internet.

Com isso, o objetivo é confrontar esses convidados com suas narrativas digitais, questionando contradições e silêncios, promovendo um debate que é, ao mesmo tempo, desafiador e provocador.

A estrutura do programa é minimalista. No estúdio, apenas o entrevistado e um microfone, sem a presença de assessores ou pautas previamente combinadas. As entrevistas têm duração de 45 minutos, seguindo duas regras principais: todos os convidados devem ter o mesmo tempo de exposição, e todas as perguntas precisam ser respondidas. Esse formato proporciona uma entrevista clara e sincera, onde as reações são espontâneas, sem edições.

Convidados Confirmados da 1ª Temporada

A primeira temporada de "No Alvo" contará com 13 episódios e já tem confirmadas algumas participações. Entre os convidados estão:

Pablo Marçal (que será o convidado do primeiro episódio)

(que será o convidado do primeiro episódio) Andressa Urach

Guilherme Boulos

Geraldo Luís

Leo Dias

João Kléber

Sikêra Jr.

Tiago Pavinatto

Márcia Goldschmidt

Rita Cadillac, entre outros.

De acordo com o diretor do programa, Marcio Esquilo, a intenção não é julgar os convidados, mas sim dar a eles a oportunidade de se expressar. “É um momento para esclarecer, desmentir ou até pedir desculpas em relação às narrativas que existem sobre eles”, explica.

Um Formato Moderno e Disruptivo

Com "No Alvo", o SBT se lança em um formato ousado e relevante, alinhando o rigor do jornalismo com o poder da tecnologia. Esta experiência audiovisual pretende mostrar que cada palavra e cada silêncio têm significados profundos, oferecendo ao público uma nova forma de compreender e debater a verdade por trás das figuras públicas.