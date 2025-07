Range Rover revela novo emblema em ouro e design atualizado

A Range Rover acaba de revelar um novo emblema que promete dar uma renovada no visual da marca. Imagina só: dois “Rs” dourados se entrelaçando, trazendo uma pegada mais moderna e sofisticada. A estreia aconteceu durante um evento para investidores e também fez bonito na Semana de Design de Milão, chamando a atenção de quem aprecia detalhes de bom gosto.

Vale destacar que esse novo símbolo não vai substituir o icônico nome “Range Rover” ou o oval tradicional da Land Rover. Ele vai ser usado em ocasiões específicas, como em etiquetas e detalhes gráficos, onde o logo tradicional poderia ficar meio deslocado. Afinal, ser discreto e elegante é coisa de quem entende do assunto, não é verdade?

Além do emblema, a Range Rover introduziu um novo padrão visual que conta com diversos “Rs” entrelaçados. A expectativa é que esse padrão apareça em partes como a grade dianteira ou até no interior dos veículos. Isso sem contar que o visual novo está alinhado à estratégia da Jaguar Land Rover, que quer separar suas linhas, como Jaguar, Defender, Discovery e Range Rover, em marcas independentes.

Sabemos que as marcas automotivas estão sempre em mudança, e a JLR quer garantir que a Range Rover continue sendo sinônimo de luxo e estilo. Essa nova identidade se encaixa em locais onde o logo tradicional não se sai tão bem. Se você já esteve em um evento chique, sabe como a apresentação faz toda a diferença.

Ainda não foi confirmado qual modelo estreará o novo emblema, mas especula-se que pode ser o Range Rover elétrico, que está a caminho e promete impressionar com 542 cv e motor duplo. Com a crescente popularidade de veículos elétricos, a expectativa é alta!

E aí, o que você acha desse novo visual? Mal podemos esperar para ver como tudo isso vai se traduzir nas ruas.