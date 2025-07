Onvo L90 é lançado na China para competir no mercado

A Nio está a mil por hora com seu novo SUV elétrico, o Onvo L90, que já está começando a chegar às concessionárias na China. As pré-vendas vão rolar a partir do dia 10 de julho, e esse modelo promete ser um verdadeiro show de tecnologia e design. Com um visual imponente e algumas inovações bem legais, como o sistema de troca de baterias, o L90 é um que vale a pena ficar de olho.

Esse SUV é grandalhão! Com 5,14 metros de comprimento e um entre-eixos de 3,11 metros, ele tem espaço de sobra para até seis pessoas, com um conforto que só um bom assento individual pode oferecer, todos ajustáveis eletronicamente. E não para por aí: as rodas de 21 polegadas, o monitor de teto para quem vai atrás e até um refrigerador mostram que o L90 sabe agradar.

Agora, vamos falar do motor. O Onvo L90 vem em duas versões. A de entrada tem tração traseira e um motor de 340 kW, que entrega 456 cv. Já a versão turbinada, com tração integral, conta com dois motores e chega a 440 kW, ou seja, 590 cv na veia! Ambas as versões têm uma bateria potente de 85 kWh, com uma autonomia que varia entre 570 e 605 km, dependendo do ciclo chinês.

O preço também é um atrativo. Segundo William Li, CEO da Nio, a versão de entrada vai custar menos de 300 mil yuan, algo em torno de US$ 41.870. Isso coloca o L90 em competição com outros modelos como Aito M7 e Wey 07. Já a versão 4WD pode chegar aos 350 mil yuan, ou uns US$ 48.850.

Esse lançamento é um marco para a Nio, que lançou a submarca Onvo em maio de 2024, focando em atender a um público maior. O primeiro modelo, o fastback L60, já fez sucesso com mais de 46 mil unidades vendidas em menos de um ano. E a empresa não para por aí; já confirmaram um terceiro modelo, o Onvo L80, que será ainda mais acessível, embora a data de lançamento ainda esteja indefinida.

Para dar conta do aumento na demanda, a Nio está preparando a produção do L90 em uma nova fábrica em Hefei, na província de Anhui. Atualmente, a marca já conta com duas fábricas na cidade, onde montam veículos da Nio e do Onvo, além de uma linha futura chamada Firefly. Essa expansão é um reflexo do crescimento do mercado de elétricos na China.

William Li anunciou a nova unidade em uma visita à fábrica, acompanhado de empresários e um escritor famoso. A expectativa é que essa nova unidade diminua os prazos de entrega do L90. Outras montadoras também estão investindo pesado em modelos com alta autonomia, como a BYD com seu Seal 06 DM-i.

Agora, é esperar para ver como o Onvo L90 vai se sair nas ruas e se ele realmente vai conquistar o coração dos amantes de SUVs elétricos!