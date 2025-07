Chevrolet Montana Premier com desconto de R$ 30.500 para CNPJ

A Chevrolet Montana Premier está com uma oportunidade imperdível em julho, especialmente para empresas e produtores rurais. Essa versão é a mais completa da picape que rola nas estradas brasileiras e agora com preços bem especiais!

Se você está pensando em adquirir uma Montana, é só visitar uma concessionária Chevrolet pelo Brasil afora. Por lá, a equipe pode esclarecer qualquer dúvida sobre os documentos necessários, prazos, formas de pagamento e como faturar diretamente para o seu CNPJ ou como produtor rural.

Esse modelo, equipado com motor 1.2 turbo e câmbio automático, normalmente custa R$ 168.890. Mas, atenção! Para pessoas com deficiência (PcD) que atendem aos critérios de isenção, o preço fica em R$ 138.390. Isso mesmo, um desconto de R$ 30.500! Essa informação foi confirmada pela concessionária Guiautos.

Agora vamos falar um pouco sobre o que a Montana Premier oferece. Além do visual robusto, ela tem faróis automáticos que acendem sozinhos conforme a luz do ambiente. Na hora do calor, o ar-condicionado digital automático é uma mão na roda. E quem já subiu uma ladeira íngreme sabe o valor de ter um assistente de partida em aclive. Ah, e os bancos têm um revestimento premium na cor Preto Jet Black, que traz um toque de sofisticação.

Em termos de praticidade, a caçamba conta com oito ganchos para amarração de carga, além de uma capota marítima que ajuda na proteção do que você leva. Também vem com câmera de ré e um desembaçador elétrico que facilita a visibilidade nos dias de chuva.

Outra vantagem muito legal são os detalhes em cromo escurecido na grade frontal e o volante esportivo que só dão um charme extra ao interior. E quem gosta de uma boa música vai adorar a central multimídia Chevrolet MyLink com tela de 8”, que permite a conexão com Android Auto e Apple CarPlay.

A segurança também não ficou de fora: a Montana Premier vem com seis airbags, controle de estabilidade e tração, e até um carregador de celular por indução. É pra ficar tranquilo em qualquer viagem!

Chevrolet Montana Premier para CNPJ em julho de 2025:

Configurações Preços de tabela Preços para CNPJ Descontos Premier 1.2 Turbo AT R$ 168.890,00 R$ 138.390,00 R$ 30.500,00

Esse desconto é uma ótima chance para quem precisa de um veículo versátil e poderoso, ideal para o dia a dia e para aventuras nos finais de semana. Se você está pensando em aumentar a frota ou simplesmente ter uma picape nova, essa é a hora!