Chevrolet Spin Premier oferece desconto de R$ 20 mil para PcD

A Chevrolet está com uma promoção imperdível para quem tem direito à isenção de impostos, especialmente as pessoas com deficiência (PcD). A estrela dessa vez é a Spin Premier. Esse modelo espaçoso pode acomodar até sete pessoas e vem com um câmbio automático que facilita muito a vida no trânsito.

Imagine só: a versão Premier 1.8 automática, que normalmente sai por R$ 160.390, está sendo ofertada a R$ 140.360. Isso mesmo! Um desconto de R$ 20.030. Uma baita oportunidade para quem quer um carro novo e com bastante conforto.

O que a Spin Premier entrega

A Chevrolet Spin Premier não decepciona quando o assunto é tecnologia e conforto. O painel digital de 8 polegadas é moderníssimo e a coluna de direção tem regulagem de altura, perfeito para garantir aquela posição de dirigir confortável. A segurança também é prioridade com seis airbags, assistente de partida em aclives e controles eletrônicos de estabilidade e tração. Isso dá uma tranquilidade a mais, principalmente se você costuma pegar carros cheios.

Espaço para cadeirinhas infantis é outra vantagem, com os sistemas Isofix e Top Tether inclusos. E quem não gosta de ter um rack sobre o teto para carregar aquele bagageiro extra em uma viagem? Ah, e não podemos esquecer do carregador sem fio e do acabamento dos bancos, que são premium. Uma vibe de carro realmente sofisticado.

Conectividade e entretenimento

A central multimídia Chevrolet MyLink é outro destaque. Você tem uma tela de 11 polegadas que além de sensível ao toque, permite a integração com Android Auto e Apple CarPlay. Isso é muito útil para quem adora uma boa playlist durante a viagem. No quesito som, a Spin conta com rádio AM/FM, streaming de áudio e um conjunto de quatro alto-falantes. E para não deixar ninguém desconectado, tem entradas USB dianteiras e duas para o banco traseiro – só para o carregamento, mas já dá uma ajuda!

Detalhes que fazem a diferença

Depois, temos um Wi-Fi nativo que suporta até sete dispositivos. Imagina a galera num passeio, todo mundo conectado! E a transmissão automática de seis marchas já vem com a opção de trocas manuais, o que é ótimo para quem gosta de ter mais controle na hora de dirigir. E para facilitar ainda mais em viagens longas, o controle de cruzeiro vem com comandos no volante.

Além disso, as rodas de alumínio de 16 polegadas com acabamento exclusivo dão um charme extra ao visual. E a câmera de ré digital… quem dirige em cidade sabe como isso facilita na hora de estacionar!

Performance do motor

Por fim, a Spin Premier é equipada com um motor 1.8 flex que entrega até 111 cavalos de potência, garantindo que ela não fica para trás na hora de pegar estrada. O torque de 17,7 kgfm a 2.600 rpm oferece um bom equilíbrio entre economia e desempenho. E se você já passou longas horas dirigindo, sabe como um câmbio automático pode melhorar muito o conforto ao volante.

É uma ótima opção para quem precisa de espaço, conforto e tecnologia, tudo em um só carro!