Onvo L90 começa pré-venda com auto-inspeção por IA

A Onvo, a submarca da Nio, está prestes a agitar o mercado com seu novo SUV, o L90. A partir do dia 10 de julho, às 10h (horário de Pequim), os fãs de carros poderão fazer test-drives nas concessionárias. Esses modelos incríveis já estão começando a aparecer nas lojas, e a marca está animada para que todo mundo possa conhecê-los de perto.

O L90 foi apresentado oficialmente no Salão do Automóvel de Xangai, em abril. O que realmente chamou a atenção foi seu porta-malas dianteiro super espaçoso e o conforto interno. Este SUV é bem grandão, maior que o L60, que foi o modelo anterior da marca.

Muita gente está ansiosa pela chegada do L90, especialmente depois do desempenho abaixo do esperado do L60, que estreou em setembro de 2024. Essa situação levou a empresa a fazer uma mudança no comando, com Shen Fei assumindo a presidência em abril. A expectativa é que o L90 ajude a dar uma nova cara à marca.

Recentemente, Shen compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando o incrível sistema de auto-inspeção do L90. As imagens lembram cenas de filme de ficção científica, com vários L90 abrindo e fechando as portas sozinhos na linha de montagem. Essa tecnologia é chamada de Tiantan, que usa inteligência artificial para inspecionar mais de mil funções do carro em apenas três minutos. Impressionante, né?

O que é legal nesse sistema é que ele promete ser muito mais preciso e rápido do que uma inspeção feita por humanos. O L90 vem com o SkyOS, que é o sistema operacional automotivo da Nio, trazendo um ar de modernidade e eficiência.

O preço inicial do L90 ficará abaixo de 300 mil yuans, o que dá em torno de US$ 41.830. A ideia é atrair motoristas que buscam um SUV premium sem quebrar o cofre. E как se isso não fosse suficiente, a Onvo já está se preparando para lançar o L80, que será uma versão de cinco lugares do L90, prevista para o último trimestre do ano.

A Nio tem grandes planos: a linha Onvo quer alcançar vendas de 25 mil unidades por mês no último trimestre, impulsionada pela chegada do L90 e do L80, além da recuperação das vendas do L60. A produção do L90 está marcada para começar em setembro, na nova fábrica F3 da Nio, em Hefei. Assim como a Geely, que arrasou com o Galaxy E5 e ultrapassou 150 mil unidades vendidas em menos de um ano, a Onvo busca conquistar seu espaço no mercado e surpreender os apaixonados por carros.