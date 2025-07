Aumento da temperatura marca início da semana no Sul

Previsão do Tempo: Sol e Temperaturas em Alta no Sul do Brasil

Na segunda-feira, dia 7, o Sul do Brasil começou com um tempo tranquilo e ensolarado. A previsão indica que não haverá chuvas, e as temperaturas devem subir à tarde, especialmente nas regiões interioranas e oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. As capitais Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre terão céus mais limpos, com dias menos frios, segundo informações meteorológicas.

No Sudeste, a situação é diferente. O litoral continua apresentando instabilidades climáticas. Espera-se chuvas fracas a moderadas no sul e na costa do Rio de Janeiro, assim como em algumas áreas da costa paulista. Nas regiões do norte de São Paulo, Triângulo Mineiro e noroeste de Minas Gerais, as temperaturas são mais elevadas, com tardes quentes e umidade abaixo de 30%.

No Centro-Oeste, o tempo se mantém seco e ensolarado. Goiás, Mato Grosso e o Distrito Federal enfrentam um clima de baixa umidade, o que pode causar desconforto. Mato Grosso do Sul começa a semana com manhãs mais amenas, mas as tardes devem ser quentes, especialmente no norte do estado.

Na Bahia, chuvas intensas estão afetando o litoral, com alertas para temporais em Salvador. Também há previsão de chuvas fortes em Alagoas e Sergipe. No litoral de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, as chuvas são mais isoladas, embora venham acompanhadas de ventos fortes. O interior do Nordeste, por outro lado, continua seco.

Na Região Norte, as chuvas aumentam no Amazonas, Amapá e Roraima, com risco de raios e trovoadas. Em Tocantins, o clima permanece seco, e a umidade do ar está abaixo de 30%, o que pode tornar o ambiente desconfortável.

Os próximos dias prometem variações no tempo em diferentes regiões do Brasil, com temperaturas elevadas no Sul e umidade baixa em várias partes do país. É importante que os moradores se mantenham informados sobre as condições climáticas locais para se prepararem adequadamente.