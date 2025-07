Toyota oferece desconto de R$ 52 mil na Hilux Power Pack AT para CNPJ

A Toyota Hilux Power Pack AT está com uma promoção imperdível para empresas e produtores rurais, válida até o fim de julho. Essa picape robusta vem equipada com câmbio automático, um bom conjunto de itens e capacidade para carregar mais de uma tonelada. Para quem precisa de um veículo que aguente o tranco do dia a dia em estradas ou terrenos mais complicados, essa é uma boa oportunidade.

Na versão STD Power Pack CD 2.8 4×4 AT, o preço de tabela é de R$ 288.990,00. Porém, com os descontos para CNPJ e produtores rurais, você pode levar para casa por R$ 236.971,80. Uma economia e tanto de R$ 52.018,20! Essas informações foram coletadas diretamente do portal Fipe Carros, em parceria com a concessionária Weiand Caxias.

Se você está pensando em aproveitar essa oferta, o ideal é dar uma passada em uma concessionária Toyota. Lá, você pode tirar dúvidas sobre documentação, prazo de entrega e condições de pagamento. Importante saber que, depois da compra, a Hilux só pode ser revendida após 12 meses.

Allá, a Hilux se destaca com seu motor 2.8 turbodiesel, oferecendo 204 cv de potência e 50,9 kgfm de torque. O câmbio automático de seis marchas se adapta bem, especialmente em trânitos mais pesados — quem já enfrentou isso sabe como um câmbio esperto faz a diferença.

E falando em vendas, a Hilux continua sendo a picape média mais vendida no Brasil. Em julho de 2025, foram emplacadas 4.576 unidades. Para ter ideia, a Ford Ranger ficou em segundo lugar com 2.961 unidades, enquanto a Chevrolet S10 em terceiro, com 2.612.

Entre os itens que a Toyota Hilux Power Pack AT traz, destacam-se 7 airbags, assistente de reboque e um sistema de alarme. Além disso, tem um sistema multimídia de 9″ com 4 alto-falantes e conexão wireless tanto para Android Auto quanto para Apple CarPlay. E quem aproveita a direção em ambientes urbanos vai curtir o acendimento automático dos faróis.

O veículo também vem com rodas de aço estampado de 17″ e outros detalhes que adicionam conforto, como o volante com comandos integrados de telefone e áudio. É um verdadeiro pacote para quem busca qualidade e durabilidade.

Se você está considerando a Hilux, aqui está um resumo dos preços e versões:

Toyota Hilux Power Pack AT para CNPJ em julho de 2025: