Onix SUV tem design revelado e mistura com Equinox

Após as novidades das reestilizações do Onix e do Tracker na linha 2026, a Chevrolet agora está focada em lançar seu SUV de entrada. Esse modelo vai entrar no embate com concorrentes, como o VW Tera, o Renault Kardian e o já conhecido Fiat Pulse.

Recentemente, o SUV foi flagrado em testes e, dessa vez, as imagens mostraram um pouco menos de camuflagem. Especialmente na traseira, onde já dá para ter uma ideia do design, que foi antecipado pelos teasers que a Chevrolet soltou em julho. O perfil @placaverde no Instagram compartilhou algumas dessas imagens.

As lanternas traseiras vão ser bem legais, quase interligadas, com a famosa gravatinha da marca bem ao centro. Outro toque bacana é que as lâmpadas de LED não seguem um padrão contínuo, dando um ar mais refinado, parecido com os SUVs elétricos da marca, como o Equinox EV.

Na frente, apesar de não haver muitos detalhes visíveis, já se sabe que ele vai contar com faróis duplos, bem na linha de modelos mais caros da marca, como o Tracker e a Montana. As luzes diurnas também seguem a inspiração do Equinox EV, o que promete uma pegada mais esportiva e alinhada com os SUVs importados.

Esse novato vai ser montado na mesma base e linha de produção do Onix e Onix Plus. Portanto, a motorização que mais deve aparecer por lá é o 1.0 turbo de três cilindros, que vem com uma transmissão automática de seis marchas. Para quem acompanha essas novidades, uma dúvida interessante é se vamos ver o motor com injeção direta, como no Tracker, ou vai ser a versão “tradicional”, como a do Onix.

A estratégia da General Motors para o novo SUV ainda é um mistério. É possível que eles ofereçam versões mais em conta, usando o motor 1.0 de três cilindros aspirado, que entrega até 82 cv, combinado com um câmbio manual de seis marchas. Isso faria muito sentido para quem busca uma opção mais acessível.

Quem sabe também não vemos o motor 1.2 turbo das versões mais caras do Tracker, criando uma versão com um toque esportivo, assim como a Fiat fez com o Pulse Abarth. De qualquer forma, não é esperado que tenhamos surpresas em termos de motorização para esse SUV derivado do hatch.

Com tudo isso, o novo SUV da Chevrolet promete ser uma boa pedida, refletindo o estilo e as tendências atuais do mercado. É sempre legal ver as montadoras investindo em modelos que atendem a várias necessidades, garantindo que todos possam ter um carro que combine com seu estilo de vida.