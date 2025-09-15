Barras de ouro avaliadas em R$ 1,1 milhão são apreendidas na BR-401

A apreensão de quatro barras de ouro que pesam 1.741 gramas e têm um valor estimado em R$ 1,104 milhão ganhou destaque na BR-401, em Roraima. A operação, realizada pela Receita Federal em conjunto com a Polícia Militar, levanta preocupações sobre como as rotas terrestres da região estão sendo usadas para transportar minérios preciosos sem nenhum registro.

Esse flagrante ocorreu em Bonfim, um município que faz fronteira com a Guiana. A situação traz à tona o debate sobre a segurança das fronteiras brasileiras e os desafios enfrentados no combate ao contrabando de ouro. Além de gerar lucros altos, essa prática está diretamente ligada a crimes ambientais e financeiros.

Como ocorreu a apreensão

O alvo da abordagem foi um homem identificado como R.L.S., de 29 anos, que dirigia um Onix branco. Durante a fiscalização, ele apresentou a CNH, mas estava sem os documentos necessários do veículo. Quando questionado, mencionou que o carro pertencia a um tal de "Jeferson", mas a consulta mostrou que o automóvel estava registrado em nome de outra pessoa.

Devido às contradições na sua versão, os agentes decidiram realizar uma busca mais minuciosa e, surpreendentemente, encontraram as barras de ouro escondidas no carro.

Suspeitas de contrabando e rota internacional

Em um depoimento inicial, R.L.S. afirmou ser natural do Pará e que chegara a Roraima no dia anterior, mas não soube explicar de onde vinha o ouro. O caso agora está nas mãos da Polícia Federal, que irá investigar possíveis conexões com o garimpo ilegal e organizações de contrabando.

Essa apreensão evidencia que Roraima se tornou uma rota-chave para o transporte clandestino de ouro. A proximidade com a Guiana facilita o escoamento do metal para fora do Brasil, muitas vezes sem qualquer regulamentação, o que permite práticas de lavagem de dinheiro e exportações ilícitas.

Impacto econômico e riscos associados

O valor da carga apreendida, acima de R$ 1,1 milhão, destaca a gravidade desse tipo de atividade criminosa. O ouro é um dos minérios mais atrativos para quadrilhas, não só pelo preço alto, mas também pela facilidade com que pode ser escondido e revendido em mercados internacionais.

Além do impacto financeiro, a extração ilegal provoca sérios danos ao meio ambiente, especialmente em áreas florestais e terras indígenas, aumentando os conflitos socioambientais. Estima-se que bilhões de reais transitem anualmente nesse mercado, sem que isso gere retorno aos cofres públicos.

Fiscalização intensificada na BR-401

A BR-401 é uma das principais rotas para o transporte de mercadorias na região, ligando Boa Vista a Bonfim e à fronteira com a Guiana. As operações de fiscalização estão se intensificando, já que essa estrada é um corredor estratégico para o contrabando de ouro.

Sem intervenções como a do último sábado, cargas valiosas poderiam cruzar a fronteira sem qualquer tipo de controle, fortalecendo as redes que atuam no garimpo e no comércio clandestino.

O próximo passo da investigação

Agora, cabe à Polícia Federal aprofundar as investigações para descobrir a origem das barras de ouro, quem está por trás do transporte e qual a extensão da rede criminosa envolvida. O desdobramento dessa apuração pode não só esclarecer a origem do minério, mas também revelar vínculos com garimpos clandestinos e rotas internacionais de lavagem.