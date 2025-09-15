Hyundai e GM desenvolvem picape média na Argentina para 2028

Anunciada em agosto, a parceria entre a General Motors e o grupo Hyundai já começou a dar frutos. E pelo que as fontes estão dizendo, o primeiro lançamento será uma picape média com a famosa estrela da Hyundai na frente, mas que vai sair da linha de produção da Chevrolet. Essa novidade promete competir de igual para igual com gigantes como VW Amarok, Toyota Hilux e Ford Ranger, e a previsão é que ela chegue ao mercado em 2028. O que é interessante é que essa picape também vai abrir caminho para a nova geração da S10.

A gente sabe que detalhes sobre o design ainda estão em aberto, mas o pessoal do Motor1.com Brasil já fez uma projeção com inteligência artificial que dá uma boa ideia do que podemos esperar. Uma boa pitada de expectativa, não acham?

Mas não para por aí! A dupla GM e Hyundai também está desenvolvendo uma picape intermediária, parecida com a Fiat Toro e a Ford Maverick. Essa picape deve substituir a Chevrolet Montana, que não teve o sucesso esperado. A versão da Hyundai também estará no jogo, com a marca cuidando do design e de algumas configurações. Essa picape deve chegar apenas em 2029.

As diferenças entre as duas picapes vão estar nos detalhes, como capô, faróis e rodas. Cada uma vai ter sua própria identidade interna, com comandos que lembram outros modelos das marcas. E já que estamos falando de produção, a média vai sair da linha em São José dos Campos, enquanto a intermediária vai ser feita em São Caetano do Sul e a da Hyundai em Piracicaba.

No campo dos motores, a picape média vai ter opções turbodiesel e até híbridas. A menor deve oferecer variantes a gasolina e híbridas também. Olhando para o que vem por aí, é provável que a GM escolha motores mais modernos da Hyundai, como os turbinados com injeção direta.

### Além das Picapes, SUV e Hatch

Mas a parceria entre a GM e a Hyundai não se limita só às picapes. Eles estão de olho em um SUV que pode substituir a Tracker e o Creta, além de um hatchback baseado no novo HB20, que já foi visto em testes. Não falou-se nada sobre sedãs como Onix Plus e HB20S, mas espera-se que a colaboração atinja a marca de 800 mil veículos por ano com esse novo portfólio.

Essa união lembra outras iniciativas conhecidas no setor, como a parceria entre Renault, Mercedes-Benz e Nissan para lançar a Alaskan e a Classe X. A GM e a Hyundai parecem otimistas de que compartilhar processos de desenvolvimento pode levar a uma redução significativa nos custos. E, convenhamos, quem não gosta de ouvir isso, não é mesmo?