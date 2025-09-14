Mundo Automotivo

Onix Plus cresce, Corolla registra queda de 18%

O segmento de sedãs teve mais um mês de baixa, e os números da Fenabrave mostram que a retração não está dando trégua. Em agosto, esses carros representaram apenas 9,4% dos 214.490 veículos registrados no Brasil, totalizando 20.060 emplacamentos — uma queda de 22,2% em relação ao ano passado.

E a comparação com julho até traz uma leve esperança, com um aumento tímido de 1,2%. Mas vamos ao que interessa, os modelos mais procurados!

### Sedãs Compactos

No universo dos sedãs compactos, o Chevrolet Onix Plus (4.632 unidades) voltou a brilhar e recuperou a liderança. O modelo passa por uma reformulação na linha 2026, e isso aparentemente animou os motoristas: quase 50% de aumento nas vendas nas últimas semanas!

Logo atrás, o VW Virtus (com 3.646 emplacamentos) também se destacou, mostrando um crescimento de aproximadamente 25% em relação ao ano passado. Já o Hyundai HB20S (2.251) enfrentou um tombo, perdendo mais de um terço de sua clientela em comparação com 2024. O Fiat Cronos (1.395) não consegue passar de 3 mil unidades vendidas pelo 7º mês seguido, uma queda assustadora de 62,9%. Por último, o Nissan Versa (655) e o Toyota Yaris Sedan, que ficou para trás com só 6 unidades vendidas, apenas reforçam a tendência de queda.

### Sedãs Médios

Nos sedãs médios, a situação não é muito diferente. O grande Toyota Corolla registrou uma queda de quase 18% nos emplacamentos, totalizando 2.890 unidades. O BYD King surge como uma opção interessante, superando a marca de 1.000 emplacamentos pela terceira vez no ano, e computou 1.086 vendas. O Arrizo 6, da Caoa Chery, e o GAC Aion S estão lutando para ganhar tração, mas somaram apenas 85 e 6 unidades, respectivamente.

### Sedãs Médios Premium

Quando se fala em sedãs médios premium, a disputa continua acirrada. O BMW Série 3 é o líder com 414 emplacamentos, seguido do BYD Seal com 257. O Mercedes Classe C, com 132 unidades, e o Audi A5, que faz sua estreia com 115, também estão na briga, mas com números ainda modestos.

### Sedãs Grandes Premium

Por fim, nos sedãs grandes premium, o Porsche Panamera lidera, com 27 emplacamentos, seguido pelo BMW Série 5 (20) e um empate entre o Lexus ES e o Zeekr 001, cada um com 10 unidades vendidas. A concorrência está acirrada e os amantes de carros de luxo devem estar atentos às novidades.

Finalizando, esse panorama mostra como o mercado de sedãs ainda está se ajustando e como cada modelo enfrenta seus desafios. Quem é apaixonado por speed e estilo vai sentir essa onda de mudanças nos próximos meses!

