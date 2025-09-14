Rio de Janeiro é classificado como pior destino turístico do mundo

O resultado de um estudo internacional trouxe à tona uma realidade preocupante: o Rio de Janeiro foi classificado como o pior destino turístico do mundo em 2025. Para muitos, essa notícia surpreendeu, já que a cidade sempre foi vista como um ícone cultural, conhecida como a “cidade maravilhosa”. No entanto, o levantamento destacou problemas sérios, como insegurança, deficiências na hotelaria e mobilidade urbana insatisfatória.

Divulgado por uma empresa de turismo ucraniana e repercutido por um veículo local, o estudo considerou fatores como facilidade de hospedagem, inclusão social e disposição dos turistas em retornar. Em todas essas áreas, o Rio ficou nas últimas colocações, dando continuidade à sua imagem negativa no cenário global do turismo.

Por que o Rio foi considerado o pior destino turístico do mundo

O ranking apontou dois pontos críticos que contribuíram para a má avaliação do Rio: a insegurança e os problemas na hotelaria. Para muitos que visitam a cidade, a falta de segurança torna a estadia desconfortável, principalmente em áreas turísticas com altos índices de violência.

Outro fator que pegou mal foi a relação custo-benefício dos hotéis. As diárias são caras, mas os serviços não correspondem às expectativas. Assim, muitos turistas saem decepcionados.

Além disso, a mobilidade urbana precária também se destacou como um grande empecilho. O transporte complicado eleva os custos e prejudica a experiência de quem deseja explorar a cidade. A pesquisa também chamou atenção para a falta de inclusão social, que acentua desigualdades nas áreas turísticas, deixando visitantes estrangeiros desconfortáveis.

O contraste entre fama e realidade

É curioso como o Rio sempre fez parte do imaginário global, figurando como um dos principais cartões-postais do Brasil. Eventos marcantes, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, ajudaram a projetar a cidade internacionalmente. No entanto, o levantamento mostra que essa imagem não se reflete mais na experiência real dos visitantes.

Embora o Rio tenha sido superado na classificação, algumas cidades da Índia, que historicamente enfrentam problemas estruturais, também receberam notas baixas. Para especialistas, isso apenas agrava a situação, já que as expectativas dos turistas vão ao chão, comprometendo a disposição deles em recomendar o destino.

Cidades bem avaliadas no mesmo ranking

Enquanto o Rio ficou em último lugar, Toronto, no Canadá, foi eleita a melhor cidade do mundo para turismo em 2025. A capital canadense brilhou com sua limpeza, organização e segurança, além de oferecer serviços de qualidade. Um detalhe interessante é que as cidades mais bem classificadas compartilhavam o inglês como língua oficial, o que, segundo os organizadores, facilitou a experiência dos visitantes.

Esse contraste revela que até cidades menos famosas, mas com infraestrutura sólida e atendimento eficiente, conseguem conquistar turistas e garantir uma boa reputação.

Impactos econômicos e sociais para o Brasil

O turismo é um dos pilares da economia brasileira, movimentando bilhões anualmente. Ser reconhecido como o pior destino turístico do mundo pode criar barreiras para novos investimentos e reduzir o número de visitantes. A concorrência com destinos latino-americanos, como Buenos Aires e Cidade do México, pode se intensificar.

Essa pesquisa serve como um alerta para o poder público. Sem políticas eficazes de segurança e melhorias na hotelaria, o Rio pode perder sua relevância internacional justamente em um momento em que o turismo global está tentando se recuperar de crises passadas.

O que falta esclarecer

Apesar da repercussão, o estudo deixou algumas brechas. Faltaram notas detalhadas de cada critério e uma lista completa das cidades avaliadas. Mesmo assim, a mensagem é clara: em 2025, o Rio de Janeiro enfrenta sérios problemas que o levaram ao título de pior destino turístico do mundo.

Essa situação destaca questões antigas que o Rio não conseguiu resolver. A discussão sobre segurança pública, mobilidade e infraestrutura urbana volta à tona como pontos cruciais para que a cidade recupere sua atratividade para os turistas internacionais.