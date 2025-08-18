Mundo Automotivo

Omoda e Jaecoo firmam parceria com seguradora para assistência 24h

Omoda & Jaecoo faz parceria com seguradora para assistência 24h
A Omoda & Jaecoo acaba de fechar uma parceria com a Allianz Partners Brasil e a novidade promete fazer a diferença para os motoristas. Agora, quem possui um carro da marca pode contar com assistência 24 horas. Isso mesmo! Se você estiver em apuros, o serviço inclui guincho, suporte mecânico, carro reserva e até um táxi para te ajudar a seguir seu caminho.

Essa iniciativa é parte do plano da Omoda e da Jaecoo para se firmar de vez no mercado brasileiro. Eles estão trazendo um padrão de qualidade internacional, o que já tem feito sucesso em outros lugares. E se você já imaginou a segurança de ter esse suporte, vai entender como essa parceria é valiosa, especialmente se você costuma pegar estrada ou vive em áreas mais isoladas.

Além dessa cobertura emergencial, a marca já oferece uma garantia de sete anos para todos os modelos. Sim, aqueles problemas que podem surgir no meio do caminho estão cobertos. E se isso não bastasse, os clientes ainda têm acesso a um atendimento diferenciado nas concessionárias e a um centro de distribuição de peças em Cajamar, que ocupa um espaço de 2.000 m². Isso significa que, a maioria das peças críticas estão sempre disponíveis, garantindo que você volte a rodar rapidamente.

De acordo com André Maranhão, que cuida do pós-vendas da Omoda e da Jaecoo no Brasil, essa estrutura de serviços foi planejada seguindo os melhores padrões globais. E ele ressalta que ter a Allianz como parceira garante um atendimento de alto nível, essencial para quem busca confiança na hora de adquirir um carro.

Felipe Machado, da Allianz Partners, também comentou que essa parceria é super estratégica, fortalecendo o laço com montadoras que estão na vanguarda da inovação e eletrificação.

Com tudo isso, a Omoda & Jaecoo busca oferecer mais tranquilidade e segurança para quem está sempre na estrada, porque sabemos: cada viagem, seja ela longa ou curta, merece um plano B.

