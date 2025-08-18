Amazon encerra serviço gratuito após 14 anos de operação

A Amazon decidiu encerrar sua Appstore, um serviço que esteve ativo por cerca de 14 anos. Isso significa que, a partir do dia 20 de agosto de 2025, os usuários de celulares Android não vão mais conseguir acessar a loja para baixar ou usar aplicativos e jogos.

Essa loja digital permitia que os consumidores adquirissem variados conteúdos, mas, mesmo com diversos investimentos por parte da Amazon, os resultados não foram como eles esperavam. Essa mudança está fazendo muitos dos usuários se perguntarem sobre o que vai acontecer com o que já compraram por lá.

O que vem por aí

Com o fechamento da Appstore, todos os aplicativos que foram baixados nessa plataforma deixarão de funcionar. O principal motivo é que eles não receberão mais atualizações. Isso gera uma preocupação, especialmente entre aqueles que já pagaram por serviços e conteúdos na loja.

Um outro ponto a ser considerado é a moeda virtual da empresa, as Amazon Coins. Essa moeda era uma forma de conseguir descontos em aplicativos e outros produtos disponíveis na loja. A Amazon se comprometeu a reembolsar os usuários que tiverem saldo em suas contas, mas isso não vai resolver a questão de não poder mais aproveitar as promoções que oferecia.

O fechamento da Appstore também está ligado a planos da Amazon para lançar um novo sistema de hardware, embora ainda não existam muitos detalhes sobre isso. Os usuários devem ficar atentos às atualizações, pois muitas informações devem surgir nos próximos dias.

Por enquanto, quem possui um Fire TV ou Fire Tablet ainda pode acessar a Appstore, mas usuários de Android precisarão buscar alternativas, como a Google Play. Para quem tem saldo em Amazon Coins, vale a pena usar o que ainda está disponível ou esperar pelo reembolso, caso não consigam aproveitar as compras que já haviam feito.