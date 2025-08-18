Jeep apresenta Commander 2026 com novo design e preço mais acessível

O Jeep Commander 2026 chegou com novidades que vão agradar os apaixonados por SUVs, especialmente quem busca um modelo espaçoso para a família. Lançado em 2021, o Commander passa a ter uma nova dianteira e algumas atualizações internas, mas o que realmente chama a atenção é a reestruturação nas versões e uma redução nos preços, um verdadeiro alívio para quem está de olho no mercado.

Design

A mudança mais notável está na frente do Commander. Os faróis agora têm luzes diurnas em LED, que antes estavam nos para-choques, e a grade clássica de sete barras ficou com uma abertura inferior maior. O para-choque foi simplificado, com os faróis de neblina integrados em apliques pretos, dando um visual mais limpo e moderno. Enquanto isso, o comprimento total do SUV diminuiu em apenas 5 mm, passando a 4.764 mm.

Rodar pelas ruas já se tornou mais estiloso com as novas rodas, que receberam um redesign em todas as versões. Na traseira, as lanternas em LED foram reorganizadas e uma faixa de LED interliga ambas, seguindo as tendências globais das SUVs. O modelo Blackhawk mantém suas duas ponteiras de escapamento, uma em cada lado, reforçando a pegada esportiva.

Interior e Conforto

Quando entramos no carro, as atualizações continuam. O interior traz novos detalhes em cores e texturas, e a maioria das versões com motores 2.2 turbodiesel e 2.0 turbo agora vêm com um seletor de câmbio giratório. Para quem dirige em terrenos variados, o câmbio automático de 9 marchas da ZF com tração integral automática promete uma experiência suave nas estradas. As versões Overland e Blackhawk ainda contam com um sistema de câmeras 360 graus, bem útil em manobras apertadas.

Desempenho e Variedades de Motor

O Commander 2026 se despediu de algumas versões, como o Longitude de cinco lugares, com baixa procura, mas ainda traz opções robustas. O Overland agora vem só com o motor 1.3 turbo e o 2.2 turbodiesel, enquanto o Blackhawk fica responsável pelo motor a gasolina mais potente de 2.0 turbo. As especificações de potência são impressionantes: 176 cv para o motor 1.3T, 272 cv no 2.0T e 200 cv para o 2.2TD.

Em termos de consumo, ele se destaca, com até 13,4 km/l na estrada para o modelo a diesel. Vale lembrar que quem enfrenta muito trânsito urbano vai notar a diferença que um câmbio ágil faz!

Preços e Versões

Os preços do Commander 2026 estão mais acessíveis, com reduções que variam de R$ 6 mil a R$ 19 mil em comparação com o modelo anterior. Vamos dar uma olhada nas versões disponíveis:

Jeep Commander Longitude T270 2026 – R$ 220.990

Chave presencial com partida por botão

Ar-condicionado de duas zonas

Faróis e lanternas em LEDs

Alerta de colisão com frenagem automática

Jeep Commander Limited T270 2026 – R$ 246.990

Integração com app e Alexa

7 airbags

Teto-solar panorâmico

Sistema de som Harman Kardon

Jeep Commander Overland T270 2026 – R$ 273.990

Câmeras 360 e rodas de 19"

Banco do motorista com memórias

Ajustes elétricos para o passageiro

Jeep Commander Overland 2.2TD 2026 – R$ 308.490

Tração integral automática

Seletor de terrenos

Jeep Commander Blackhawk 2.0T 2026 – R$ 324.990

Rodas de 19"

Acabamentos exclusivos e tela de performance

As atualizações no Jeep Commander 2026 mostram que a marca tá atenta ao mercado e suas necessidades, focando em conforto, segurança e, claro, um toque esportivo para alegrar os amantes de carro! Quem é fã de SUVs vai definitivamente querer dar uma volta nesse modelo.