Novo SUV elétrico Li i8 tem interior revelado na China

A montadora chinesa Li Auto acabou de revelar o interior do seu novo SUV elétrico, o Li i8, e os detalhes são de encher os olhos! Depois que algumas fotos vazaram durante os testes de rua, a marca decidiu mostrar tudo oficialmente, e o resultado é surpreendente. O que impressiona logo de cara é o acabamento sofisticado e a tecnologia que vem embarcada nesse modelo.

O Li i8 tem um design que promete conquistar quem ama viajar com a família ou amigos. Com três fileiras de assentos, ele comporta até seis pessoas com muito conforto. Um dos pontos altos do interior é o sistema de entretenimento, que conta com duas telas de 15,7 polegadas no console central. E não para por aí: há também um display menor de 4,82 polegadas no volante, que funciona como painel de instruments. O volante, por sinal, tem um formato em D e um acabamento em bronze que dá aquele charme extra.

Na segunda fileira, o conforto é elevado. Quem senta lá encontra poltronas individuais revestidas em couro Nappa, apoio para as pernas com regulagem elétrica e todo o cuidado para que cada viagem seja uma experiência gostosa. Para completar, as portas traseiras vêm com cortinas solares e iluminação ambiente, bem no estilo “o carro é um lar”.

A terceira fileira é perfeita para dois passageiros, mas o que realmente se destaca é o sistema de som premium, chamado de Li Auto Platinum. Imagine a qualidade de áudio enquanto você dirige por aquele caminho incrível.

Do lado de fora, o Li i8 não deixa a desejar. Com um visual elegante e moderno, ele traz um sensor LiDAR no teto e maçanetas embutidas, que ajudam a criar uma linha mais fluida. Suas dimensões também impressionam: são 5,08 metros de comprimento e uma distância entre-eixos de 3,05 metros, superando o Tesla Model X por 48 mm.

Mas não é só aparência que conta. A performance do Li i8 é robusta, com tração integral e dois motores: um na frente com 150 kW (201 cv) e um atrás com 250 kW (335 cv). O total de potência chega a 400 kW (536 cv) e uma velocidade máxima de 180 km/h. E você sabia que o modelo tem versões com bateria que garantem até 720 km de autonomia? A versão de entrada traz uma bateria de 90,1 kWh, garantindo essa impressionante autonomia.

Lançado como concorrente direto do Tesla Model X, o i8 já está em pré-venda e promete ser um destaque nas ruas. O preço inicial deve ficar em torno de 350.000 yuans, ou cerca de 48.800 dólares. É uma ótima opção tanto para quem busca conforto, quanto para quem aprecia tecnologia e um design que chama a atenção, ideal para nossos passeios de fim de semana.