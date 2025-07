Matt Cameron afirma que não está aposentado após saída do Pearl Jam

Na semana passada, Matt Cameron, baterista da banda Pearl Jam, surpreendeu o mundo da música ao anunciar sua saída do grupo após 27 anos de carreira. Em uma mensagem, Cameron expressou sua gratidão à equipe, ao staff e aos fãs, afirmando: “Eu já dei meus últimos passos na plataforma de bateria do poderoso Pearl Jam. Estou eternamente grato a todos. Foi uma jornada incrível. Mais novidades em breve.”

O anúncio causou alvoroço entre os fãs, mas não há indícios de que a saída de Cameron tenha sido conturbada. Após seu último show, realizado no PPG Paints Arena, em Pittsburgh, no dia 18 de maio, os integrantes da banda se despediram dele com abraços individuais e um brinde com champanhe, o que sugere um clima amigável. No entanto, os motivos de sua decisão ainda não foram esclarecidos, e ele também não revelou planos futuros.

Em uma postagem recente no Instagram, Cameron garantiu que seu trabalho na música não terminou. “Obrigado pelas palavras de apoio. Para constar, continuo sendo um músico ativo”, escreveu.

Por enquanto, não está claro o que isso significa exatamente. Os membros remanescentes da banda Soundgarden, da qual Cameron também fez parte, estão em posse das últimas gravações vocais de Chris Cornell e já discutiram a possibilidade de transformá-las no álbum final do grupo. O guitarrista Kim Thayil expressou o desejo de finalizar esse projeto, afirmando que seria um presente tanto para os fãs quanto uma homenagem a Chris.

Recentemente, Soundgarden estava escalado para se apresentar no festival de despedida do Black Sabbath, mas não conseguiram conciliar suas agendas. Em uma declaração, a banda lamentou a situação e agradeceu pelo apoio recebido ao longo de sua carreira.

No dia 8 de novembro, Soundgarden tem a oportunidade de se reunir novamente na cerimônia de indução ao Rock and Roll Hall of Fame, e Thayil afirmou que eles gostariam de se apresentar lá, caso seja possível.

Enquanto isso, a Pearl Jam não comentou sobre como seguirá sem Cameron. Alguns fãs especulam sobre a possibilidade de Dave Abbruzzese, ex-baterista do grupo, retornar, mas ele mesmo considera essa hipótese improvável. Em uma postagem no Facebook, Abbruzzese mencionou que a falta de contato pessoal com os outros integrantes sugere que é difícil restaurar velhas conexões.

Ele ainda pediu aos fãs que parassem de sugerir que ele entrasse em contato com a gestão da Pearl Jam, ressaltando seu interesse em uma eventual reunião, mas também sua percepção de que isso poderia não acontecer. Recentemente, Abbruzzese postou um vídeo no Facebook tocando sua antiga parte de bateria na canção “Animal”, como uma demonstração de que ainda tem habilidades musicais, mesmo sem um contato direto com a banda.