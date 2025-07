Zeekr chega a 300 mil veículos shooting brake produzidos

A marca chinesa Zeekr comemorou um grande feito no dia 14 de julho: a produção do seu 300.000º carro shooting brake, o Zeekr 001. Esse modelo, que começou a ser entregue em outubro de 2021, já se destacou no mercado global. Hoje, ele está disponível em três versões: 001, 001 FR e 007 GT.

Se você é fã de carros esportivos, vai adorar saber que o Zeekr 001 é um verdadeiro campeão, representando cerca de dois terços das vendas globais de shooting brakes em 2024 — isso equivale a impressionantes 100 mil unidades de um total de 150 mil. Só em junho, foram 2.437 unidades vendidas, somando até 18.124 no primeiro semestre de 2025. Nos últimos anos, ele também se saiu bem: 6.009 unidades em 2021, 72 mil em 2022 e 76 mil em 2023.

Modelos e Especificações

O Zeekr 001 está disponível em cinco versões, com preços que vão de 259 mil a 329 mil yuan (cerca de US$ 36.140 a US$ 45.900). Com 4,98 metros de comprimento e um entre-eixos de 3 metros, ele oferece uma autonomia impressionante entre 675 km e 750 km (ciclo CLTC). Dependendo da versão, você pode optar por tração traseira ou integral, com potências que chegam a até 778 cv (cavalos). As baterias variam entre 95 e 100 kWh, garantindo um rendimento excepcional.

Agora, se você busca algo ainda mais potente, conheça o Zeekr 001 FR. Essa versão tem nada menos que 1.247 cv, com tração integral e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,37 segundos. Um verdadeiro foguete! Os preços? A partir de 769 mil yuan, ou aproximadamente US$ 107.290. E não pense que ele é só potência: recursos como o “tank turn” permitem que o carro gire em seu próprio eixo, mostrando que a engenharia moderna não tem limites.

Uma Opção Mais Acessível

Outro modelo que vale a pena destacar é o Zeekr 007 GT, lançado em abril de 2025. Este carro vem como uma opção mais acessível, com três versões que custam entre 202.900 e 232.900 yuan (US$ 28.300 a US$ 32.500). Em apenas um mês, já foram produzidas 10 mil unidades. Um número bastante expressivo!

O 007 GT mede 4,86 metros de comprimento e mantém a tecnologia de ponta. Com uma plataforma de 800V, ele oferece versões com tração traseira ou integral, motores que vão até 637 cv, e uma autonomia surpreendente de 825 km. E mais, a recarga ultrarrápida é um dos destaques — vai de 10% a 80% em apenas 10,5 a 15 minutos!

Nas versões com tração traseira, o 007 GT entrega 416 cv e 440 Nm, com baterias de 75 kWh (fosfato de ferro-lítio) ou 100 kWh (lítio ternário). Já nas configurações AWD, são 637 cv e 710 Nm, com aceleração de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos. É um carro que promete emoção!

Versatilidade e Performance

Voltando ao Zeekr 001, ele também oferece várias opções de motorização. A versão RWD tem 416 cv e vai de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos. Já a AWD, com seus impressionantes 778 cv, acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,3 segundos. Ambas contam com arquitetura elétrica de 800V, que traz eficiência e desempenho.

Com todos esses números e lançamentos, a Zeekr se consolida como um jogador sério no mercado de carros elétricos premium, focando em alto desempenho, design esportivo e uma autonomia que impressiona. Se você está em busca de um bom carro elétrico que entrega tanto estilo quanto performance, vale a pena ficar de olho na marca!