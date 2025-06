Novo supercarro da Lamborghini impressiona mais que Ronaldo

Agosto está chegando e, com ele, um dos eventos mais badalados do mundo automotivo: o Pebble Beach Concours d’Elegance, na Califórnia. Esse é o momento em que a Lamborghini pode nos surpreender com seu novo supercarro, que muitos já chamam de Fenomeno. E olha, o nome parece ter uma referência a um tal camisa 7 muito famoso, mas o foco aqui é pura potência, meu amigo!

Rumores indicam que o Fenomeno deve ser baseado no Revuelto, o primeiro híbrido da marca, que já conta com impressionantes 1.015 cv sob o capô. A nova versão promete ser ainda mais radical, com números ainda maiores e uma carroceria repaginada. Inclusive, o registro do nome em órgãos de propriedade intelectual da Europa deixa claro que estamos a um passo do grande anúncio.

Exclusividade e exagero na mesma medida

Ainda não ficou definido se o Fenomeno será uma edição especial do Revuelto ou um modelo totalmente novo, mas o que se sabe é que vem por aí algo com exclusividade total e potência sem limites. Essa fórmula já é marcada em edições anteriores como Veneno, Centenario e Sian FKP 37 — carros praticamente invisíveis, só vistos em eventos fechados.

Fontes de dentro da Lamborghini apontam que apenas 29 unidades do Fenomeno serão fabricadas. Além de um desempenho de tirar o fôlego, espera-se um design mais agressivo e um preço que facilmente vai ultrapassar a casa do um milhão de euros. É carro para colecionador, não necessariamente para rodar na pista, mas quem não adoraria ver um desses pelas ruas?

Se os boatos estiverem corretos, a revelação do Fenomeno deve rolar durante a Monterey Car Week. Embora não haja uma confirmação oficial, quem está por dentro da marca diz que veremos alguns teasers e prévias nas próximas semanas. O palco está montado e o Fenomeno, ao que tudo indica, vem para manter a tradição da Lamborghini, que sempre nos trouxe carros que são puro exagero, mas no melhor sentido da palavra.

Agora, é só aguardar e torcer para que esse supercarro apareça nas nossas telinhas logo!