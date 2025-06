Boto avalia seis meses no Flamengo e fala sobre multas de jogadores

O técnico do Boto analisou o desempenho da equipe na temporada, destacando que o saldo é bastante positivo. Ele mencionou que o time conquistou todos os troféus disponíveis até agora, é líder do Campeonato Brasileiro e se encontra nas fases decisivas da Libertadores. Além disso, o Boto está participando de um Mundial e já passou da fase de grupos, o que era um dos principais objetivos.

Ele ressaltou que, embora não seja possível ser campeão em junho, a equipe está em uma boa posição e é difícil pedir mais resultados. O treinador também comentou sobre as recentes contratações, que visam fortalecer ainda mais um elenco já considerado bom. Segundo ele, a decisão de não fazer muitas mudanças no time anteriormente se deu também por uma certa dificuldade financeira.

Atualmente, o técnico se sente mais preparado para identificar as áreas que precisam de melhorias em comparação ao início da temporada. Embora algumas questões que ele havia apontado ainda persistam, ele acredita que agora as análises são feitas de forma mais cuidadosa, ao contrário das decisões tomados às pressas feitas no passado.