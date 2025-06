Vai de Bet afirma que pagou camarote da Gaviões na Arena

Investigação sobre Patrocínio da Betpix com Gaviões da Fiel

A investigação sobre o patrocínio da empresa de apostas Betpix, conhecida como Vai de Bet, chegou a uma conclusão após mais de um ano de apurações lideradas pela 3ª Delegacia do DPPC. O delegado Tiago Fernando Correia finalizou o relatório na última segunda-feira, 25 de março de 2025, e um documento relevante foi anexado ao inquérito.

O ex-diretor de marketing da Betpix, Matheus Lima, participou de reuniões sobre o cumprimento dos termos do patrocínio com a torcida Gaviões da Fiel. Essas reuniões incluíram encontros presenciais e um virtual, sendo um dos encontros presenciais realizado no Hotel Rosewood em 31 de janeiro de 2024.

Durante essa reunião, representantes da torcida, identificados como Everaldo e David, conhecido como "Boy do Cemitério", solicitaram verbalmente à Betpix a disponibilização de um camarote no estádio do Corinthians. Após essa solicitação, David enviou a informação a André Murilo, que era responsável financeiro da Vai de Bet. Murilo confirmou que a empresa assumiria os custos do camarote.

Além disso, Murilo repassou as informações a Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, que compartilhou os detalhes com Bruno Brandespin, um funcionário do clube.

Apesar de ter confirmado o compromisso financeiro, a Betpix declarou que, a partir desse momento, não acompanhou mais as negociações entre o Corinthians, a Gaviões da Fiel e a empresa GSC Intermediação, que era a responsável pela gestão do camarote. A investigação segue em andamento, esclarecendo os detalhes das interações e dos compromissos estabelecidos entre as partes envolvidas.