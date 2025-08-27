Notícias

Comportamento ao volante pode resultar em multa alta inesperada

Italo Pastorini 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Existem algumas situações no trânsito que podem levar a multas, e uma delas é a ultrapassagem durante desfiles e cortejos. Esse tipo de comportamento não é aceito e pode trazer consequências, como prevê o artigo 205 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Além de multas, esse tipo de infração pode resultar em pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tornando a direção mais complicada para quem não segue as regras.

A ideia por trás dessa norma é garantir a segurança de todos nos espaços públicos. Quando respeitamos as sinalizações e as condições adequadas, tudo flui melhor, e a categoria dessa infração é considerada leve.

Fique Atento!

De acordo com a classificação do Código de Enquadramento, a infração por ultrapassagem em situações de desfile tem uma multa de R$ 88,38 e resulta em 3 pontos na CNH. É muito importante lembrar que ultrapassar veículos oficiais, durante eventos como cortejos ou desfiles militares, não é permitido.

Essas multas não são apenas para manter a ordem; elas existem para proteger todos os usuários das vias. Um bom comportamento no trânsito é ainda mais crucial em momentos sensíveis, como funerais. Nessas ocasiões, a solemnidade exige que os condutores respeitem o momento e a lentidão do cortejo, ou podem acabar recebendo multas.

Vale ressaltar que também há desfiles escolares e outros eventos culturais, que frequentemente contam com a presença de crianças e pessoas idosas. Portanto, a atenção ao volante nesses momentos é fundamental. Eventos religiosos, que atraem grandes multidões, também precisam ser observados com cautela, pois desrespeitar as normas pode resultar em multas severas.

Acumular pontos na carteira não é algo que se deva ignorar. Se um motorista atingir 20 pontos, pode perder o direito de dirigir. Além disso, chegar a 30 pontos representa uma infração mais grave. Por isso, é essencial manter boas práticas na direção, não apenas durante eventos especiais, mas também no dia a dia, onde a atenção é sempre necessária.

