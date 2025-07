Novo Mercedes-Benz GLC será elétrico, revela teaser

O novo Mercedes-Benz GLC vai dar as caras no Salão do Automóvel de Munique, em 7 de setembro de 2025. E o que impressiona, antes de qualquer coisa, é que ele será 100% elétrico! Essa é uma mudança e tanto para um modelo que já é um dos mais vendidos da marca. Isso mesmo, o GLC está se renovando e promete agitar o mercado.

Recentemente, a marca lançou um vídeo teaser onde o CEO, Ola Källenius, faz a alegria dos entusiastas ao dirigir o novo SUV em um dos centros de testes da empresa. No vídeo, dá pra ver o GLC acelerando até 100 km/h — embora eles não tenham revelado o tempo — e desafiando outros obstáculos.

### A Temporada dos Testes

Em outro vídeo, o SUV se destaca em um teste de slalom, que mostra as qualidades da nova suspensão pneumática Airmatic, herdada do Classe S. Uma tecnologia que já facilita a vida de quem gosta de dirigir com conforto e estabilidade pelas ruas da cidade. E se você é como eu, que adora um passeio em família, vai curtir saber que existe um pacote chamado Agility & Comfort, que adiciona um eixo traseiro direcionável. Isso promete fazer a diferença nas curvas apertadas.

Mas não para por aí! Vamos falar sobre o espaço interno. O porta-malas do novo GLC tem um formato que, a princípio, parece limitado, mas ele oferece uma capacidade de 570 a 1.740 litros. Isso aí, vai dar pra levar bastante coisa na viagem, e ainda tem um compartimento de carga dianteiro com 128 litros. Já pensou em viajar e conseguir acomodar tudo sem stress?

### Hora da Recarga

Falando sobre carros elétricos, o momento de recarga é um dos mais importantes. E a boa notícia aqui é que o novo GLC promete carregar com uma potência máxima de 320 kW. Isso significa que você consegue ganhar 280 km de autonomia em apenas 10 minutos! Isso é muito útil para quem tem uma agenda cheia e não pode perder tempo nas paradas.

Além disso, se você curte atividades ao ar livre e precisa de um carro que ajude em aventuras, fica tranquilo: o GLC tem uma capacidade de reboque impressionante, podendo puxar até 2,4 toneladas. Então, quem sabe uma viagem para a praia com um trailer?

### Estilo e Conforto

E sobre o visual? O novo GLC traz elementos bem modernos, com uma assinatura de luz na frente e atrás que já é a cara da marca. Não tem como não se apaixonar pelo design! O interior promete surpresas como uma majestosa tela MBUX-Hyperscreen de nova geração, embora ainda não tenhamos imagens para ficar sonhando — mas a expectativa está lá em cima!

Em termos de dimensão, o novo GLC vai ser um pouquinho maior, com uma distância entre-eixos que será 8 cm maior que a geração atual. Isso significa mais espaço interno para todos os passageiros e, claro, para as bagagens nos passeios. E vem equipado com uma plataforma novinha, a MB.EA, que promete oferecer potência de 360 kW (490 cv) na versão 400 4Matic. Se precisar, dá pra usar apenas o motor traseiro para economizar energia. Essa versatilidade é tudo!

É isso aí, um vislumbre do que vem por aí com o novo Mercedes-Benz GLC. Vai ser difícil resistir a um passeio com ele já na primeira oportunidade!