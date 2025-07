Jerome Powell enfrenta novos desafios no setor habitacional

Desafios do Mercado Imobiliário e Críticas ao Federal Reserve

As atenções estão voltadas para a sede do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, que enfrenta pressão do governo para explicar sua recente reforma. A administração do presidente Donald Trump intensificou as críticas ao presidente do Fed, Jerome Powell, alegando má gestão nos custos de renovação do edifício em Washington, D.C.

Nesta semana, um aliado de Trump e diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, comentou em uma entrevista que a situação de supervisão e gastos excessivos é preocupante. Em resposta, Powell solicitou uma revisão dos custos das reformas por um inspetor geral. O Fed ainda publicou um FAQ para esclarecer as decisões sobre o projeto de modernização e contestar informações incorretas. Entre outros pontos, afirmaram que não estão sendo construídos salões VIP, elevadores especiais ou fontes de água que haviam sido inicialmente projetadas.

No entanto, os problemas do mercado imobiliário não param por aí. Na terça-feira, o Bureau of Labor Statistics dos EUA deve divulgar novos dados sobre a inflação referentes ao mês de junho. Esses números, que fazem parte do Índice de Preços ao Consumidor (CPI), são um indicador importante sobre as pressões de preços na economia americana.

Os custos de moradia continuam sendo um dos principais desafios enfrentados pelos consumidores, e especialistas acreditam que os preços dos imóveis terão um papel significativo na elevação da inflação. Na última divulgação, os custos com habitação foram citados como o fator principal para o aumento mensal do CPI.

País afora, os preços das casas têm crescido a um ritmo muito maior do que os salários ao longo das últimas décadas. Nos últimos 25 anos, os valores dos imóveis triplicaram, e a queda das taxas de juros durante a pandemia impulsionou ainda mais esses preços. Com a atual expectativa de taxas de juros em torno de 3% a 4%, muitos compradores sentem falta daquela fase mais acessível.

Uma pesquisa recente da Bankrate revelou que mais da metade dos adultos americanos se sente insegura em comprar uma casa este ano, independentemente das mudanças nas taxas de hipoteca. Isso reflete um fenômeno conhecido como "efeito lock-in", onde os consumidores hesitam em se comprometer com compras de imóveis diante das incertezas econômicas.

Dessa forma, tanto o Federal Reserve quanto o mercado de habitação continuam a ser pontos cruciais de atenção, abordando questões que afetam diretamente a vida financeira de milhões de americanos.