Honda HR-V 2026 apresenta atualizações estéticas sutis

O Honda HR-V 2026 está na área, e mesmo com mudanças sutis, ele trouxe um visual que chama atenção. A frente do carro apresenta uma nova grade com acabamento preto brilhante e opções de estilo diferentes, dependendo se você optar pela versão aspirada ou turbo. O para-choque também ganhou um redesenho que dá um ar mais arrojado.

Os faróis continuam os mesmos, mas a versão Touring agora vem com setas dinâmicas em LED, que dão aquele charme a mais. As rodas sofreram uma leve evolução com tamanhos maiores e novas pinturas conforme a versão, e a traseira traz lanternas repaginadas: nas opções turbinadas, elas são inteiramente em LED, enquanto as aspiradas têm um acabamento escurecido que agrada bastante.

Mecânica e Desempenho

No que diz respeito à mecânica, a Honda manteve o que já funcionava bem. O HR-V oferece motores 1.5 aspirado com 126 cv nas versões EX e EXL. E se você precisa de mais potência, a opção turbo entrega 177 cv, disponível nas versões Advance e Touring. O câmbio CVT com simulação de sete marchas continua presente, garantindo uma condução suave.

Agora, quem curte acelerações rápidas vai se animar: a versão turbo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 8,5 segundos. Mesmo com as novas normas de emissão (PL8), a Honda conseguiu manter a potência e o torque, o que é um baita ponto positivo para o modelo.

Consumo e Economia

Quando falamos de consumo, o HR-V não decepciona. Com motor turbo, ele alcança até 12,9 km/l na estrada com gasolina. E se você estiver em uma condução mais equilibrada em trechos mistos, pode até passar dos 14 km/l. As versões aspiradas, por sua vez, chegam a 13,9 km/l na estrada e 12,5 km/l na cidade, o que coloca o HR-V à frente de muitos concorrentes.

Equipamentos e Tecnologia

A lista de equipamentos também ficou mais completa. Já na versão de entrada EX, você conta com frenagem autônoma, piloto automático adaptativo, câmera de ré e ar-condicionado digital. Sem contar a central multimídia de 8 polegadas que traz Android Auto e Apple CarPlay, além do carregador por indução.

Para quem optar pelas versões mais caras, a comodidade aumenta: bancos de couro, ar-condicionado de duas zonas, sensor de chuva e rodas de 18 polegadas são apenas algumas das novidades. O porta-malas permanece com 354 litros, perfeito para quem leva muita bagagem em viagens.

Interior Reestilizado

O interior também recebeu melhorias. A área central do painel foi redesenhada e agora conta com uma prateleira porta-objetos mais prática. A entrada USB foi atualizada para um modelo do tipo C, e a central multimídia ganhou tecnologia de imagem melhorada.

Novos Preços e Dimensões

Porém, com todas essas inovações, os preços também subiram um pouco. A versão EX agora vai custar R$ 163.200, enquanto a Touring fica em R$ 209.900. A EXL passou a custar R$ 170.900, e a Advance está disponível por R$ 199.400. Ah, e vale lembrar que as versões aspiradas aumentaram em 1,6 cm devido ao novo para-choque.

As dimensões continuam praticamente as mesmas: 4,35 metros para as versões EX e EXL e 4,39 metros para as turbo. O entre-eixos permanece em 2,61 metros, garantindo um espaço interno excelente.

Novidade no Mercado

Além disso, o HR-V 2026 chega com um foco estratégico, que é se preparar para a chegada do novo WR-V, um SUV menor que será lançado em breve no Brasil. Com isso, as versões EX e EXL receberam mais equipamentos para competir de igual para igual e evitar que o próximo modelo faça sombra ao HR-V.

A Honda realmente parece estar ajustando sua linha para garantir que cada modelo tenha seu espaço no mercado, e o HR-V 2026 é uma prova disso.